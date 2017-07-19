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Bu soruyu 1000 kişiden bir kişi çözebiliyor!

14 Ekim 2016 Cuma, 15:14:41

Basit bir matematik problemi gibi görünen ve internette gittikçe popülerleşen bu zeka testini 1000 kişiden biri çözebiliyor

  • 1 Bu soruyu 1000 kişiden bir kişi çözebiliyor!
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    İnternette dolaşan ve kısa sürede büyüyen bu zeka testi görenleri ikiye ayırıyor. Çünkü sorunun iki cevabı var! Bu soruyu hazırlayan kuruluş da tartışmaların ardından sorunun iki cevabı olduğunu açıkladı.

    Genellikle matematik problemlerinin tek bir doğru yanıtı olmasına rağmen bu sorunun iki farklı sonucu olması tüm dünyada fikir ayrılıklarına ol açtı. Diğer yandan, 1000 kişiden sadece bir kişinin ikinci sonuca ulaşabildiği açıklandı.

  • 2 Bu soruyu 1000 kişiden bir kişi çözebiliyor!
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    İKİNCİ ÇÖZÜM

    Birinci ve ikinci sayıyı çarpıp sonuçla birlikte birinci sayıyıtoplayın. Yani;
    1*4+1=5
    2*5+2=12
    3*6+3=21

    Sonuç: 8*11+8=96

    Eğer siz de bu soruya "96" yanıtını verdiyseniz ayrıcalıklı kişilerdensiniz. Bu soruya sadece 1000 kişiden biri ikinci çözümü kullanarak doğru cevabı verebiliyor.

  • 3 Bu soruyu 1000 kişiden bir kişi çözebiliyor!
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    BEYİN YAKAN ZEKA SORULARI

    İpuçlarına göre cevabı bulun...

  • 4 Bu soruyu 1000 kişiden bir kişi çözebiliyor!
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    12/3 = 4

    kedi = 4 kg

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Bu soruyu 1000 kişiden bir kişi çözebiliyor!
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    5-4 = 1

    kuş = 1 kg

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