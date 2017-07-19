14 Ekim 2016 Cuma, 15:14:41 | Güncelleme: 19 Temmuz 2017 Çarşamba, 11:48:32
Basit bir matematik problemi gibi görünen ve internette gittikçe popülerleşen bu zeka testini 1000 kişiden biri çözebiliyor
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İnternette dolaşan ve kısa sürede büyüyen bu zeka testi görenleri ikiye ayırıyor. Çünkü sorunun iki cevabı var! Bu soruyu hazırlayan kuruluş da tartışmaların ardından sorunun iki cevabı olduğunu açıkladı.
Genellikle matematik problemlerinin tek bir doğru yanıtı olmasına rağmen bu sorunun iki farklı sonucu olması tüm dünyada fikir ayrılıklarına ol açtı. Diğer yandan, 1000 kişiden sadece bir kişinin ikinci sonuca ulaşabildiği açıklandı.
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İKİNCİ ÇÖZÜM
Birinci ve ikinci sayıyı çarpıp sonuçla birlikte birinci sayıyıtoplayın. Yani; 1*4+1=5 2*5+2=12 3*6+3=21
Sonuç: 8*11+8=96
Eğer siz de bu soruya "96" yanıtını verdiyseniz ayrıcalıklı kişilerdensiniz. Bu soruya sadece 1000 kişiden biri ikinci çözümü kullanarak doğru cevabı verebiliyor.
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BEYİN YAKAN ZEKA SORULARI
İpuçlarına göre cevabı bulun...
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12/3 = 4
kedi = 4 kg
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5-4 = 1
kuş = 1 kg
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99+1 = 100
koyun = 100 kg
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Cevap...
100+4+1 = 105 kg
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Meyvelerin değerlerine göre sonucu hesaplayın...
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Buradan elma = 10 olduğu anlaşılıyor. 30/3=10
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Elmanın değeri 10 olduğuna göre, 18-10=8, 8/2=4
Muz = 4 (4'lü muz demetinden her bir muz 1 değerinde)
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4lü muz demetinden her bir muzun değeri 1. 4 muz = 4 olduğuna göre 4-2=2
Hindistan cevizi = 2 (tek bir hindistan cevizinin değeri = 1)
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Gelelim cevaba...
Değeri 2 olan hindistan cevizinden 1 tane olduğu için hindistan cevizi = 1
Elma = 10, Muzdan da 3 tane bulunduğu için, muz = 3