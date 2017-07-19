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İnternette dolaşan ve kısa sürede büyüyen bu zeka testi görenleri ikiye ayırıyor. Çünkü sorunun iki cevabı var! Bu soruyu hazırlayan kuruluş da tartışmaların ardından sorunun iki cevabı olduğunu açıkladı.

Genellikle matematik problemlerinin tek bir doğru yanıtı olmasına rağmen bu sorunun iki farklı sonucu olması tüm dünyada fikir ayrılıklarına ol açtı. Diğer yandan, 1000 kişiden sadece bir kişinin ikinci sonuca ulaşabildiği açıklandı.