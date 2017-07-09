16 Ekim 2016 Pazar, 09:50:46 | Güncelleme: 09 Temmuz 2017 Pazar, 23:50:11
HABERTURK.COM
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Balkonunda sıkılınca çareyi değiştirmekte bulan ev sahibi, küçücük balkonunu adeta baştan yarattı...
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İşte basit malzemeler kullanılarak yapılan o balkon...
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BU SÜRPRİZ ÇOK KONUŞULUR! EŞİ EVDE YOKKEN...
Bir adam eşi evde yokken ona çok sevineceği bir sürpriz hazırladı. Eski yatak odalarını baştan aşağıya tadilatla yenileyen adam, yaptıklarını adım adım kaydetti.
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İşte o inanılmaz değişim...
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EŞİ VE KIZI EVDEN GİDİNCE BAKIN NE YAPTI!
Eskiyen mutfaklarını baştan tadilat eden adam, yeteneğiyle sizi şaşırtacak.
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İşte yaratıcı adamın kare kare mutfak tadilatı...
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Bu kişiler çıldırmış olmalı! Çimento fabrikasını eve dönüştürenlerden şişe kapaklarıyla mutfak yenileyenlere kadar, işte çılgın kişilerin evlerde yarattığı muhteşem dönüşümler!
Hiç umulmadık nesnelerle evinizde büyük değişimler yaratabilirsiniz. Bu hikaye de tam olarak o değişimlerden biri.
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Ailesinin de desteğiyle beş yıl boyunca 2.530 şişe kapağı biriktiren adam, kollarını sıvayıp mutfağını yenilemeye girişti.
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Kapakları renklerine göre ayıran adam kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi renklerinden oluşan bir gökkuşağı yarattı.
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Daha sonra bu kapakları renklerine göre sıralamaya başladı tezgah üzerinde.
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Yaklaşık dört saat süren işlem sonrası, mutfak tezgahını görsel şölene dönüştürdü.
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İşte mutfak tezgahının bitmiş hali...
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Bu da tezgahın üstten görünüşü. Renklerin uyumunu fark ettiniz mi?
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Mimar Ricardo Bofill, fabrikayı 1973 yılında satın aldı ve sonra hayallerini gerçekleştirmeye başladı.
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45 yılda kendisi için dünyada eşi benzeri olmayan bir ev yaratmayı başardı.
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Ekibiyle birlikte fabrikanın hasarlı noktalarını tamir eden mimar, yeniden yapılandırma işlemleri için uzun bir süre çalıştı.
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Daha sonra fabrikanın beton yığını halinden uzaklaştırıp, sadece ihtişamlı mimarisinden faydalanmak için yeşillendirme işlemleri başladı.
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Daha sonra fabrikanın beton yığını halinden uzaklaştırıp, sadece ihtişamlı mimarisinden faydalanmak için yeşillendirme işlemleri başladı.
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Hem ofis hem ev olarak tasarlanan fabrika, mimarın yaratıcı dünyasını çok güzel bir şekilde yansıtıyor.
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Money.co.uk sitesinin kurucusu Chris Morling, bildiğimiz patronlara pek benzemiyor.
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3 milyon pound değerindeki şatoyu muhteşem bir çalışma alanı haline getiren Morling, iş yerine Star Wars konseptli sinema salonu, buzdan mağara şeklinde toplantı salonu ve daha pek çok olanak sağlamış.
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Çalışanlara her yıl her şey dahil pahalı bir tatil hediye eden Morling'in iş yeri adeta lunaparkı andırıyor.
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Ünlü içmimar Laurence Llewlyn Bowen tarafından tasarlanan şatoda her oda farklı bir konseptle dekore edilmiş.
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Çalışanların oyun oynaması için tasarlanmış bu dinlenme alanında langırt, bilardo masası ve atari bulunuyor.
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Daha önce sıkıcı bir toplantı odası gibi görünen oda buzdan mağara konsepti ile rahat koltukların olduğu bir odaya çevrilmiş.
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Sinema salonu ise Star Wars filminin temasıyla tasarlanmış.
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Morling böyle bir işyeri oluşturma fikrinin arkasında "İnsanlara çalışabilecekleri güzel bir alan yaratmak" olduğunu söylüyor.
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"Yaptığımız her odayı ekibimizin ihtiyaçlarına göre hazırladık" diye konuşan Morling, bu muhteşem alanı yaparak üretken bir çalışma alanı oluşturduklarını belirtiyor.
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Morling, "Bazıları çalışırken ayağa kalkmak istiyor bazıları yalnız çalışmak ister. Çalışanların kendisini rahat hissedeceği alan yarattık" ifadelerini kullanıyor.