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Eski balkonunu bambaşka bir yer haline getirdi

16 Ekim 2016 Pazar, 09:50:46 HABERTURK.COM

  • 1 Eski balkonunu bambaşka bir yer haline getirdi
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    Balkonunda sıkılınca çareyi değiştirmekte bulan ev sahibi, küçücük balkonunu adeta baştan yarattı...

  • 2 Eski balkonunu bambaşka bir yer haline getirdi
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    İşte basit malzemeler kullanılarak yapılan o balkon...

  • 3 Eski balkonunu bambaşka bir yer haline getirdi
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  • 4 Eski balkonunu bambaşka bir yer haline getirdi
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  • 5 Eski balkonunu bambaşka bir yer haline getirdi
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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2000
YORUMLAR 5
  • Misafir
    Misafir 19 Haziran 2017 Pazartesi 10:30
    çok renkli tasarımlar... harika
  • Misafir
    Misafir 18 Haziran 2017 Pazar 18:56
    etkileyici,farklı yaratıcı ve güzel.
  • Misafir
    Misafir 17 Mayıs 2017 Çarşamba 11:32
    kadnın isteği bitmezki
  • Misafir
    Misafir 17 Mayıs 2017 Çarşamba 10:16
    kadın daha ne istesin ki
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