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Bu kişiler çıldırmış olmalı! Çimento fabrikasını eve dönüştürenlerden şişe kapaklarıyla mutfak yenileyenlere kadar, işte çılgın kişilerin evlerde yarattığı muhteşem dönüşümler!

Hiç umulmadık nesnelerle evinizde büyük değişimler yaratabilirsiniz. Bu hikaye de tam olarak o değişimlerden biri.