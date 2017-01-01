28 Ekim 2016 Cuma, 09:34:26 | Güncelleme: 23 Mayıs 2017 Salı, 16:35:16
Bakalım siz fark edebilecek misiniz?
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Bu ilginç fotonun bir yerlerinde sevimli bir kedi gizlenmiş. Bakalım bulabilecek misiniz?
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HALIDA BİR TELEFON GİZLİ, BULABİLDİNİZ Mİ?
,Bu fotoğrafta bir akıllı telefon gizli ama nerede? Filipinlerde yaşayan Jeya May Cruz adındaki bir adam Facebook hesabından bu fotoğrafı paylaşıp, insanlardan fotoğraftaki gizli telefonu bulmalarını istedi. Bakalım siz telefonun yerini fark edebilecek misiniz?
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Telefon kılıfı, halıyla tam uyumlu olmuş. İşte telefon tam burada!
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Tasarımcı Gergely Dudás Facebook sayfasında yayınladığı çizim ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Milyonlarca kişi Gergely Dudás'ın bir kardan adam ordusu içine yerleştirdiği pandayı bulmaya çalıştı. Bakalım fotoğraftaki pandayı bulabilecek misiniz?
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Eğer pandayı bulamadıysanız endişelenmeyin, yalnız değilsiniz. Çoğu insan ilk görüşte bulamadı ve anca yorumlara bakarak nerede olduğunu keşfetti. Çizimin içerisine gizlenen pandayı siz kaçıncı saniyede bulabildiniz?
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Macar karikatürist 'Dudolf'un çalışmasından esinlenen Reddit kullanıcıları kendi yaratıcılıklarını konuşturuyor. Bu kez tombik pandamız Star Wars karakterleri arasında kaybolmuş. Bakalım onu bulabilecek misiniz?
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Resimde ayrıca C3PO da bir yerlerde saklanıyor. Peki siz pandayı ve C3PO'yu bulabildiniz mi? Bulamadıysanız buradan buyurun.
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Daha zor bir bulmacaya hazır mısınız? Gergely Dudás'ın yeni yıl bulmacasından önce hazırladığı çizim ise daha zor...
Baykuşların arasındaki kediyi bulabildiniz mi?
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Haydi bir ipucu verelim: Tüm baykuşların suratlarının ortasında sarı gagaları var.
Hala bulamadınız mı? O zaman 3. sıraya daha dikkatli bakın!
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Bu sefer pandayı bulmak hayli zor!
Onlarca kişinin olduğu bu fotoğraf gerçek! Hiç fotoşoplanmamış ve fotoğrafın içinde poz veren bir panda da var. Sayın bakalım, kaç saniyede pandayı bulabileceksiniz?
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İşte panda!
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Metalcilerin arasındaki pandayı görebildiniz mi?
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İşte tam burada!
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Domuzcukların arasında 4 yapraklı bir yonca var. Bakalım kaç saniyede bulacaksınız...
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İşte 4 yapraklı yonca!
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Bu yılbaşı çiziminde bir tane panda saklanıyor. Bakalım onu bulabilecek misiniz?
Biraz ipucu verelim, "ağaçlar güzeldir"
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İşte saklanan panda!
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Pandamız burada siyasete atılıyor. Siyasilerin arasındaki pandayı bulabilecek misiniz?
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İşte tam burada!
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Köpeklerin arasında tek başına bir panda! Bakalım pandayı hemen bulabilecek misiniz?
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İşte panda!
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Biraz da sürreal çalışalım demiş biri ve bunu yapmış. Panda nerede?
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İşte tam burada!
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Süper kahramanların arasında saklanmış pandayı görebildiniz mi?
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İşte tam burada!
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Ve son olarak Star Wars retro vesiyonu. Pandayı bulabilecek misiniz?