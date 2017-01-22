YAŞAM
Türk insanı hakkında ilginç bilgiler
01 Kasım 2016 Salı, 15:23:21 | Güncelleme: 22 Ocak 2017 Pazar, 14:05:51
Bu bilgiler sizi çok şaşırtacak!
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Türkiye'de en çok bulunan 3 burç
Oğlak, Yengeç, İkizler
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En çok sevilen 3 meyve
Karpuz, üzüm, elma
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En çok sevilen 3 sebze
Domates, biber, salatalık
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Türk halkının yüzde 23,5'i akraba evliliği yapıyor. Yüzde 9,5'i ise görücü usulü evleniyor.
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Türk ailesinin ortalama aylık geliri 1838 lira.
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Türkler haftada 2 kez banyo yapıyor.
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Türkiye'de aynı kaptan yemek yiyen hane oranı yüzde 64.
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Türkiye nüfusunun sadece yüzde 2'si tek başına yaşıyor.