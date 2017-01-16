YAŞAM
Üç adımda göğüslerini anında büyüttü!
01 Kasım 2016 Salı, 17:19:52 | Güncelleme: 16 Ocak 2017 Pazartesi, 12:32:10
Göğüslerinizi olduğundan dolgun ya da göğüs kaslarına sahipmişsiniz gibi göstermek istiyorsanız, bu üç şey ile başarabilirsiniz!
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Stacey Brennan isimli genç kadın, göğüslerini nasıl daha büyük gösterdiğini uygulamalı olarak paylaşıyor.
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Bu fotoğrafta Stacey’nin gerçek göğüs ölçüsünü görüyorsunuz.
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Birazdan Stacey göğüslerini daha da büyütecek. Önce kendinize normal ölçünüzden 2-3 kademe büyük bir sütyen seçin.
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Sütyenin içindeki boş alanlara ihtiyacınız olacak.
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Bu sütyen oldukça ideal büyüklükte. Göğüslerinizi yeterince dolgun gösterecek.
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Solda göğsün normal hali, sağda da sütyenle büyümüş hali yer alıyor. İşimiz bu kadarla bitmedi, yeni başlıyor.
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Sütyeni taktığınızda göğüslerinizle sütyen arasında kalan boşluk önemli değil, birazdan o boşluk dolacak.
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Göğsünüzü çekecek, sütyenden dışarı taşmasını sağlayın.
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Sütyenin iç tarafında kalan boşluğu düşünmeyin, onun da çaresi var.
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Bu çoraplar sizin göğüslerinizi destekleyecek aynı zamanda.
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Farkı siz de görüyorsunuz değil mi? z.
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Bu da göğüslerin önden görünümü... İşlem bitmedi, aynen devam ediyoruz...
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Memenin göğüs kafesiyle birleştiği noktaya son bir dokunuş yapacağız.
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Şimdi sıra göğüslerinizin dolgun görünümünü ufakça pekiştirmekte… İhtiyacınız olan diğer bir şey de bronzer ve aydınlatıcı…
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Bronzerı memenizin göğüs kafesinizle birleştiği noktaya yarım ay biçiminde sürün, üst kısımları da aydınlatıcı ile yükseltin.
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Artık daha dolgun göğüslere sahipsiniz!
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Meme büyütme sadece kadınlar için değil, erkekler için de geçerli. Göğüslerinin daha kaslı görünmesini isteyen erkekler de kontürleme işleminden faydalanabilir. Nasıl mı? İşte detaylı anlatımı...
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Önce göğüslerinizi bantla sırtınızdan dolaştırarak bantlayın.
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Ardından bir fırçaya fondöten dökün ve tüm göğsünüze uygulayın.
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Fondöteni teninizden bir ton koyu seçebilirsiniz. Daha bronz görünmenizi sağlayabilir.
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Sırada kontürleme işlemi var. Soğuk, koyu bir kontür rengi seçiyoruz. Bunu göğüs kas ayrımlarını belirlemede kullanacağız.
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Göğsünüze bu rengi yuvarlak hatlı bir V biçiminde sürün.
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Rengi meme uçlarınıza doğru dağıtabilirsiniz.
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Sonra bir fırça ile bu rengi cildinize yedirin.
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Fırçayla rengi yedirirken göğüs uçlarına doğru kısa hareketlerle içeri doğru uygulayın.
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Ardından görselde olduğu gibi V'nin üst kısmını ve yanları açık bir aydınlatıcı ile doldurun.
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Ardından tüm renkleri birbirine yedirmek için fırçanızla dağıtın.
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Meme üstlerine de daha dolgun görünmesi için uyguladığınız tüm renklerden daha açık bir ton seçip uygulayın ve fırçanızla dağıtın.
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Artık hazırsınız! Tişörtünüzü giydiğinizde daha kaslı göğüslere sahip görüneceksiniz.