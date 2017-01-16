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Üç adımda göğüslerini anında büyüttü!

01 Kasım 2016 Salı, 17:19:52

Göğüslerinizi olduğundan dolgun ya da göğüs kaslarına sahipmişsiniz gibi göstermek istiyorsanız, bu üç şey ile başarabilirsiniz!

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    Stacey Brennan isimli genç kadın, göğüslerini nasıl daha büyük gösterdiğini uygulamalı olarak paylaşıyor. 

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    Bu fotoğrafta Stacey’nin gerçek göğüs ölçüsünü görüyorsunuz. 

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    Birazdan Stacey göğüslerini daha da büyütecek. Önce kendinize normal ölçünüzden 2-3 kademe büyük bir sütyen seçin. 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 03 Kasım 2016 Perşembe 23:15
    iyi olmuş..
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