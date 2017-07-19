03 Kasım 2016 Perşembe, 14:09:32 | Güncelleme: 19 Temmuz 2017 Çarşamba, 10:05:10
Dudaklarınızın şekli karakterinizi ele veriyor... İşte dudak şeklinize göre karakter analiziniz...
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Orta kalınlıktaki dudaklar
Bu dudakların belirli bir üst dudak yayı yoktur. Bu tarz dudaklarınız varsa, ilişkilerinizde çok dengelisiniz. İlgi meraklısı ve yapışkan olup insanları bunaltmasanız da bağlanma duygusunu yaşamak istiyorsunuz.
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İnce dudaklar
İncecik dudaklarınız varsa, yalnız olmayı sevenlerdensiniz, çünkü kolay kolay güvenmezsiniz. Başkalarının yanınızda olmasına ihtiyacınız yok. İlişki dilinden çok anlamasanız da bu sizin bir ilişkide kötü olduğunuz anlamına gelmez. İçine kapanık olduğunuz için insanlar sizi anlamakta güçlük çeker.
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Dolgun üst dudaklar
Çinlilerin inancına göre, yüzündeki bir noktayı değiştirirsen, kaderini de değiştirmiş olursun. Eğer dudaklarınızı bu şekilde değiştirdiyseniz, bencilsiniz ve muhtaçsınız. İlişkilerinizde ise oyun oynamayı seviyorsunuz. Üst dudağınız doğal olarak dolgunsa eğer, karşınızdakinin ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarınız kadar önemsiyorsunuz. Her şeyden önce çok verici bir insansınız.
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Dolgun alt dudaklar
Kylie Jenner gibi alt dudağınız üst dudağınızdan dolgunsa, her an şımartılmak istiyorsunuz. Aynı zamanda zevk arayan birisiniz ve çok eğlencelisiniz. Hayatın tadını çıkarmaya bayılıyorsunuz ki insanlar bu özelliğinize bayılıyor.
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Dudak yayı belirgin dudaklar
Rihanna gibi tepeli gibi gözüken bir dudak yayına sahipseniz, iyi bir iletişimcisiniz, hızlı düşünüyorsunuz ve bir o kadar da yaratıcısınız. Konuşmadan önce iyi mi kötü mü diye düşünmüyorsunuz, bu yüzden de etrafınızdakileri kırıyorsunuz.
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Dudak yayı yuvarlak olan dudaklar
Bu tarz dudaklara sahipseniz, dünyanın en kibar insanı olabilirsiniz. Genellikle çok sevecensiz ve insanlarla vakit geçirmeye bayılıyorsunuz. Eminim etrafınızdakiler sizin ne kadar düşünceli olduğunuzdan bahsedip duruyordur.
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Dudak yayı belirsiz olan dudaklar
Duygusallık asla size göre değil. Sorumluluk sahibisiniz ama diğer insanların problemlerini çözmekle ilgilenmiyorsunuz.
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Alt ve üst merkezde buluşan dolgun dudaklar
Sahne ışıkları altında doğal performanslar sunmak sizin işiniz. Dikkat çekmeye bayılıyorsunuz ve asla yalnız kalmayı sevmiyorsunuz. İlişkilerinizde heyecan arıyorsunuz. Dudaklarınızdaki merkez dolgunluk rahatınıza düşkünlüğünüzü, kenarlardaki incelik ise eğlenceyi sevdiğinizi belirtiyor.
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Dolgun dudaklar
Angelina Jolie’nin kendisi kadar meşhur olan dolgun dudaklarına sahipseniz, anne olmak sizin için büyük bir tutku. Etrafınızdaki insanlara çok değer veriyorsunuz ve onları kendinizden çok önemsiyorsunuz. Başkalarını ön planda tutarken aynı zamanda bundan zevk alıyorsunuz.
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Küçük dolgun dudaklar
Küçük ama ince dudaklarınız varsa ilişkide karşınızdakine bağlanmakta güçlük çekiyorsunuz. Küçük ve dolgun dudaklıysanız, ilişkilerinizde kendi ihtiyaçlarınızın ön planda tutulmasını istiyorsunuz. Bu konuyu daha en baştan partnerinizle konuşmadan ilişkiye başlamıyorsunuz. Eğer partneriniz istediğiniz gibi davranıyorsa, onun hakkında daha iyi şeyler düşünüyorsunuz.
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Üst dudağı çizgi gibi olan dudaklar
Erkeklerin yüzde 60'ının sahip olduğu bu dudaklar, onların çalışmayı ve başarıyı ilişkilerinin üzerinde tuttuğunu gösterir. Sizinde böyle dudaklarınız varsa, lişkilerinizde hiç rahat değilsiniz bu yüzden partnerinizi sıkıyorsunuz.
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Büyük ağız yapısına kalın dudaklar
Bu tarz bir dudağınız varsa, oldukça cömertsiniz ve diğer insanlara yardım etmeye bayılıyorsunuz. Öte yandan, büyük bir ağzınız ve ince dudaklarınız varsa, bencilsiniz ve diğer insanları hiç önemsemiyorsunuz.
HABERTURK.COM / YAŞAM SERVİSİ
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YÜZ ŞEKLİNE GÖRE KARAKTER ANALİZİ
Yüz şeklinizin de karakteriniz hakkında bilgiler ele verdiğini biliyor muydunuz? İşte yüz şekillerine göre karakter analizi...
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1- Uzun yüz şekline göre karakter analizi
Uzun yüze sahip olan kadınlar genelde vücut olarak da uzun hatlarıyla, atletik görünüşleriyle dikkat çekerler. Fazla çalışkan olarak ön plana çıkarlar. Narsistlik gözlemlenebilir ve aileleriyle, hayatlarındaki kişilerle problemli ilişkiler yaşarlar. Düzensiz bir ruh hali sıkça görülen durumlardandır. Bu düzensizlikleri potansiyellerini yansıtamamalarına sebep olur.
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2- Oval yüz şekline göre karakter analizi
Genel olarak dengeli bir ruh haline sahip olan oval yüzlü kadınlar, cazibeleriyle etraflarında çabuk farkedilirler. Genelde bulundukları ortamın en dikkat çekici kişisi olurlar. Fazla ilgi görmeleri onları çabuk zayıf düşen karakterlere dönüştürür. Alışkın oldukları ilgiyi göremediklerinde tehlikeli olurlar ve kendilerine zarar verebilirler
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3- Yuvarlak yüz şekline göre karakter analizi
Duygusal ve dğer yargıları çok yüksek olan yuvarlak yüzlü kadınlar arzulu ve tutkulu olarak bilinirler. Uzun ve stabil bir ilişki için yuvarlak yüz hatlarına sahip kadınlar biçilmiş kaftan gibidirler. Duyguları incinirse zarar görmemek için kendilerine sert bir kabuk örerler.
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4- Dikdörtgen yüz şekline göre karakter analizi
Dominant ve sert olan dikdörtgen yüzlü kadınlar genel olarak politikaya yönelirler ya da iş hayatında tutkulu karakterleriyle dikkat çekerler. Kendilerini duygularına kaptırırlarsa melankoliye varan davranışlar sergileyebilirler ancak mantıkları baskın olursa sert mizaçlı bir yöneticiye dönüşürler.
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5- Kare yüz şekline göre karakter analizi
Kesinlikle zekalarıyla diğer kadınlardan ayrılırlar. Analitik düşünce yapıları onlara istediklerini kazanma yolunda avantaj kazandırır. Zekalarıyla istediklerini elde edemezlerse saldırgan olabilirler. İstedikleriniz elde edene kadar peşlerinden gitmeyi bırakmayan bu kadınlar, fırsatları başarıya çevirmekte ustadırlar
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6- Üçgen yüz şekline göre karakter analizi
Genelde entelektüel karakterleriyle öne çıkarlar. Yaratıcılık konusunda farklarını hissettirirler ve genelde boşluğu doldurulamayacak türde izler bırakırlar. Bu yüz şekline sahipseniz siz de sanat, felsefe, müzik, edebiyat gibi alanlarla ilgili, bu alanlarda başarılısınızdır. Kalabalıkta entelektüel birikiminiz ile kısa sürede dikkat çekersiniz.
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7- Elmas yüz şekline göre karakter analizi
Elmas yüze sahip kadınlar tam bir istikrar abidesidir. Hayatları boyunca tempolu bir çalışma düzenini bocalamadan sürdürebilirler. Duygusal boşlukları ya da kendilerini zorlayan hırsları yoktur. Dayanıklı ve dirayetli olmalarıyla tanınırlar. Fevri kararlar, ani planlar bu yüz şekline sahip kişilerin hayatında pek yoktur.
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8- Ters üçgen yüz şekline göre karakter analizi
Karakter olarak erkekler için potansiyel tehdit olarak görülürler. İstediklerini elde etmek için erkekleri kullanma konusunda doğuştan yeteneğe sahiptirler ve genelde hemcinsleri tarafından sevilmezler. Kriz yönetiminde çok başarılı oldukları gibi tehlikeli görevlerin altından kalkabilecek potansiyelleri vardır. Ajanlık casusluk için yaratılmış gibilerdir.
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9- Kalp yüz şekline göre karakter analizi
Alınlarındaki saçların düzeni sebebiyle yüzleri bir kalbi andıran kadınlar genel olarak dürüstlükleriyle ön plana çıkarlar. Saf ve duru güzelliğin temsili olan bu kadınlar, içlerinde de bir o kadar temiz bir karakter barındırırlar. Zaman zaman saflıkları onları zor duruma da düşürebilir ancak herkesin sırtını yaslamak isteyeceği kadar güvenilirlerdir.