ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YAŞAM

Dudak şekliniz karakterinizi anlatıyor!

03 Kasım 2016 Perşembe, 14:09:32

Dudaklarınızın şekli karakterinizi ele veriyor... İşte dudak şeklinize göre karakter analiziniz...

  • 1 Dudak şekliniz karakterinizi anlatıyor!
    1 | 22

    Orta kalınlıktaki dudaklar

    Bu dudakların belirli bir üst dudak yayı yoktur. Bu tarz dudaklarınız varsa, ilişkilerinizde çok dengelisiniz. İlgi meraklısı ve yapışkan olup insanları bunaltmasanız da bağlanma duygusunu yaşamak istiyorsunuz.

  • 2 Dudak şekliniz karakterinizi anlatıyor!
    2 | 22

    İnce dudaklar

    İncecik dudaklarınız varsa, yalnız olmayı sevenlerdensiniz, çünkü kolay kolay güvenmezsiniz. Başkalarının yanınızda olmasına ihtiyacınız yok. İlişki dilinden çok anlamasanız da bu sizin bir ilişkide kötü olduğunuz anlamına gelmez. İçine kapanık olduğunuz için insanlar sizi anlamakta güçlük çeker. 

  • 3 Dudak şekliniz karakterinizi anlatıyor!
    3 | 22

    Dolgun üst dudaklar

    Çinlilerin inancına göre, yüzündeki bir noktayı değiştirirsen, kaderini de değiştirmiş olursun. Eğer dudaklarınızı bu şekilde değiştirdiyseniz, bencilsiniz ve muhtaçsınız. İlişkilerinizde ise oyun oynamayı seviyorsunuz. Üst dudağınız doğal olarak dolgunsa eğer, karşınızdakinin ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarınız kadar önemsiyorsunuz. Her şeyden önce çok verici bir insansınız.

  • 4 Dudak şekliniz karakterinizi anlatıyor!
    4 | 22

    Dolgun alt dudaklar

    Kylie Jenner gibi alt dudağınız üst dudağınızdan dolgunsa, her an şımartılmak istiyorsunuz. Aynı zamanda zevk arayan birisiniz ve çok eğlencelisiniz. Hayatın tadını çıkarmaya bayılıyorsunuz ki insanlar bu özelliğinize bayılıyor.

    • HABERİN DEVAMI
  • 5 Dudak şekliniz karakterinizi anlatıyor!
    5 | 22

    Dudak yayı belirgin dudaklar

    Rihanna gibi tepeli gibi gözüken bir dudak yayına sahipseniz, iyi bir iletişimcisiniz, hızlı düşünüyorsunuz ve bir o kadar da yaratıcısınız. Konuşmadan önce iyi mi kötü mü diye düşünmüyorsunuz, bu yüzden de etrafınızdakileri kırıyorsunuz.

    • HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
Ziyaretçi
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000