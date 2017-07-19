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Dolgun üst dudaklar

Çinlilerin inancına göre, yüzündeki bir noktayı değiştirirsen, kaderini de değiştirmiş olursun. Eğer dudaklarınızı bu şekilde değiştirdiyseniz, bencilsiniz ve muhtaçsınız. İlişkilerinizde ise oyun oynamayı seviyorsunuz. Üst dudağınız doğal olarak dolgunsa eğer, karşınızdakinin ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarınız kadar önemsiyorsunuz. Her şeyden önce çok verici bir insansınız.