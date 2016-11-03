Sosyal medyada son günlerde yeni bir trend ortaya çıktı. Kullanıcılar birbirlerine bir renk tablosu gönderirken, kaç renk gördüklerini soruyor.
Siz bu fotoğrafa baktığınızda kaç farklı renk görüyorsunuz?
Sosyal medya kullanıcıları çoğunlukla 4 ve 5 renk gördüklerini söylerken, burada aslında 3 renk var. Mor, turkuaz ve turuncu rengin olduğu fotoğrafta, turkuaz bölümün üzerindeki turuncu çizgilerin farklı bir renk algısı yarattığı belirtiliyor.
Bu fotoğraf sosyal medyada yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Fotoğraftaki çilekler sizce ne renk?
Sosyal medya çalkalanıyor bu ilaçlar hangi renk?
İlaçların rengi için kimileri kırmızı, mavi kimileri mavi, kırmızı iddiasına çözüm bulamazken bir de her iki ilacı da gri görenler var.
Siz ilaçları hangi renkte görüyorsunuz?
Son günlerde sosyal medyada bir çizim üzerine tartışmalar dönüyor. İlk bakışta kadın vücudu gibi görünen çizimde farklı bir bakış açısıyla bakıldığında başka bir şey görmek mümkün.
Resme başka bir açıdan bakınca iki çöp adam görülüyor. Oysaki tek bir kadın vücudu görüyorsanız, psikolojik çıkarımlara göre seks takıntınız var.
Resmi ortadan ayırıp bakıldığında, sağda ve solda birer çöp adam görülüyor. Yoksa siz hala göremediniz mi? Peki çöp adam görmek ne anlama geliyor?
Resimde iki çöp adam görüyorsanız, dertsiz ve tasasız bir yapıya sahipsiniz. Olur olmaz şeyleri kafanıza takmıyor, ayrıntıları pek umursamıyorsunuz.
Sosyal medyadaki optik tartışmalar bununla da sınırlı değil. Geçtiğimiz günlerde bir çift bacak fotoğrafı da bayağı tartışılmıştı. Bu bacaklara bakınca ne görüyorsunuz?
Sosyal medyayı ikiye bölen bu fotoğrafta, bir kesim bacaklarını streç filme sarmış bir kız gördüğünü söylerken, diğer taraf başka bir iddiada bulundu. Peki hangisi doğru?
Fotoğrafa bakınca, bir kesim bacaklarına krem sürmüş kız gördüğünü söylüyor. Peki gerçek bu olabilir mi?
Evet, fotoğraftaki kız sahiden de bacaklarına beyaz renkli krem sürmüş. Aslında kızın krem dışındaki tenini incelerseniz, hiçbir parlaklık olmadığını göreceksiniz. Burada parlakmış izlenimi yaratan aslında sadece beyaz krem lekeleri.
Bu elbise sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kesim elbiseyi mavi-siyah gördüğünü iddia ederken, diğer kesim ise beyaz - altın renginde olduğunu söylüyor.
Olay o kadar büyüdü ki uzmanlar elbiseyle ilgili açıklama bile yaptı.
Londra Üniversitesi Akademisi'nden nöroloji hocalarından Beau Lotto, “Bazıları elbisenin kendisindeki renklere odaklanıyor. Bazıları elbise ile fon araındaki farklılığa bakıyor. Ötekiler ise bilgisayar ekranlarındaki renk ile içinde bulunulan odanın rengini hesaba katıyor" şeklinde açıklama yapmıştı.
NEDEN FARKLI GÖRÜYORUZ?
Fotoğraftaki elbiseyi farklı renkte görülmesinin nedenleri arasında beynin renkleri algıladığı alandaki süreçler olduğu biliniyor.
Ayrıca LED ekranlı çoğu alette ya da ekranda mavi ışığın çokca kullanılması ve mavi-körlüğü/hissizligi yaratması da bu farklılğı doğuruyor. Beyin farklı ışık koşullarında, objeleri farklı renkte algılayabiliyor.
İşte sosyal medyayı ikiye bölen elbiseyle ilgili Twitter yorumları...
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