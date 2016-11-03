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Sosyal medya kullanıcıları çoğunlukla 4 ve 5 renk gördüklerini söylerken, burada aslında 3 renk var. Mor, turkuaz ve turuncu rengin olduğu fotoğrafta, turkuaz bölümün üzerindeki turuncu çizgilerin farklı bir renk algısı yarattığı belirtiliyor.