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Genç çift kendi evlerini kendileri inşa etti

04 Kasım 2016 Cuma, 10:20:21

  • 1 Genç çift kendi evlerini kendileri inşa etti
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    ABD'nin Washington eyaletinin Yakima bölgesinde yaşayan Robert ve Samantha adındaki genç çift, üniversiteden mezun olduktan sonra hayallarinin evini inşa etmeye karar verdiler.

  • 2 Genç çift kendi evlerini kendileri inşa etti
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    Sık sık seyahate çıkan çift, dört çeker araçlarının arkasında taşıyabilecekleri muhteşem bir mini ev inşa etti.

  • 3 Genç çift kendi evlerini kendileri inşa etti
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    Mesleği mimarlık olan Robert, eşiyle birlikte gerekli malzemeleri topladıktan sonra işe koyuldular.

  • 4 Genç çift kendi evlerini kendileri inşa etti
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    İşte 14 aylık yoğun çalışma sonrası ortaya çıkan o ev...

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  • 5 Genç çift kendi evlerini kendileri inşa etti
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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2000
YORUMLAR 26
  • Misafir
    Misafir 28 Haziran 2017 Çarşamba 11:57
    elalemin yaptıklarını yazacağınıza Eskişehir e gelin de buğday silosundan otel,hal binasından Gençlik Merkezi, balçık halde ki Porsuk tan nasıl plajlı yüzmeye uygun bir sahil nasıl yapılır görün. bırakın yabancıları övmeyi
  • Misafir
    Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 16:46
    6 ay'da yapmışlar çok uzun bir süreç.. Yurdum insanı 2 gecede ve o karanlıkta mum ışığında gece kondu yapıyordu :)
  • Misafir
    Misafir 21 Haziran 2017 Çarşamba 14:52
    ŞAHANE
  • Misafir
    Misafir 15 Mart 2017 Çarşamba 10:57
    hani derler ya basimi sokacak bir evim olsun
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