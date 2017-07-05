04 Kasım 2016 Cuma, 10:20:21 | Güncelleme: 05 Temmuz 2017 Çarşamba, 17:45:21
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ABD'nin Washington eyaletinin Yakima bölgesinde yaşayan Robert ve Samantha adındaki genç çift, üniversiteden mezun olduktan sonra hayallarinin evini inşa etmeye karar verdiler.
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Sık sık seyahate çıkan çift, dört çeker araçlarının arkasında taşıyabilecekleri muhteşem bir mini ev inşa etti.
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Mesleği mimarlık olan Robert, eşiyle birlikte gerekli malzemeleri topladıktan sonra işe koyuldular.
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İşte 14 aylık yoğun çalışma sonrası ortaya çıkan o ev...
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İki arkadaş bahçelerinde bulunan eski bir ağacı temel kullanarak üzerine büyük bir ağaç ev inşa etti.
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Neredeyse bir villayı andıran iki katlı ağaç evin son hali görenleri büyüledi.
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İşte iki arkadaşın çalışmasından kareler...
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BUNUN İÇİN 6 AY UĞRAŞTILAR!
ABD'nin Idaho eyaletinin ufak bir şehri olan Sandpoint'te yaşayan iki arkadaş, bir ağacın gövdesini temel olarak kullanarak muhteşem bir ev inşa etti.
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İşte 6 ay boyunca uğraşarak profesyonelce inşa edilen o ağaç evinin kare kare yapım aşamaları...
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PET ŞİŞELERE KUM DOLDURUP...
Cezayir’de Tateh Lehbib Breica (27), kumla doldurduğu pet şişelerden ev yapıyor.
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Beton harcıyla birbirine tutturulan bu şişelerin, bölgedeki aşırı sıcaklara karşı koymada diğer yapı malzemelerine göre daha etkili olduğu belirtiliyor.
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İşte pet şişeden ev böyle yapılıyor…
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HER ŞEY BU PROJEYLE BAŞLADI
Her şey bu proje ile başladı ve hayalindeki evi kağıda döktükten sonra da sıra gerçekleştirmeye geldi...
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Çuvalların içine rahatça toprak doldurabilmek için, kullanacağımız çuvalın ölçülerine göre bir ‘çuval tutucusu’ hazırladık.
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Her çuval sırasının üzerine sereceğimiz dikenli tel için bir ‘tel makarası’ oluşturduk.
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Serilen her sırayı dövmek için, Çuva emekçilerinden Bora hurda demirleri kaynakla birleştirerek bir ‘tokmak’ yapıp getirdi.
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Toplanan atıklar.
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2 gün süren bu tesviye sırasında en üstteki organik bakımdan zengin olan toprak daha sonra yeşillenecek olan çatı için, daha derindeki toprak ise evin duvarlarını oluşturacak olan çuvalları doldurmak için, çıkan taşlar da büyüklüklerine göre (küçük/orta/büyük) temel ve su basmanında kullanılmak için bir kenara ayrıldı.