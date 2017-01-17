04 Kasım 2016 Cuma, 10:20:21 | Güncelleme: 17 Ocak 2017 Salı, 10:35:14
ABD’nin Arkansas Eyaletinde yaşayan Brookins ailesinin annesi Cara, her şeyi bir kenara bırakarak kendini evini inşa etmeye karar verdi
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Şiddet ve kötü muamele gördüğü iki evlilik yaşayan Cara bir de psikolojik rahatsızlığı olan bir adam yüzünden çocuklarıyla birlikte kabus gibi günler yaşadı.
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Cara bu günlerle ilgili; “Çocuklarım ve kendim için bir şey yapmam gerektiğini hissediyordum…” diyor.
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“Peşe peşe başımıza gelen kötü şeyler yüzünden kendime olan güvenimi yitirmiştim artık. Çocuklarım da aynı şekilde çok güçsüz ve utangaç davranıyorlardı…” diyen Cara daha sonra hızlıca harekete geçtiğini belirtiyor.
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Cara, o sırada yaşları 17, 15, 11 ve 2 olan 4 çocuğuyla beraber hiçbir fikrinin olmadığı ev inşaatına başlıyor.
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Ev yapmakla ilgili hiçbir fikirlerinin olmamasını kafalarına takmayan çılgın aile, eksikliklerini Youtube sayesinde giderdiklerini söylüyor.
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150.000 dolarlık banka kredisi ve binlerce Youtube videosuyla hayallerini gerçekleştiren Cara, o günler, anlatan bir de kitap yazdı.
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Cara ve ailesi 3500 metrekarelik 5 odalı devasa bir ağaç ev inşa etmeyi başardı.
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İşte Brookins ailesinin yeni evi
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KREDİ ÇEKİP EV ALMAK YERİNE KENDİSİ YAPTI!
ABD'nin Idaho eyaletinde yaşayan mimar Macy Miller bir ev sahibi olmak istedi ama ev kredisi çekmek ve yıllarca bunu ödemek istemeyen mimar ihtiyaç duyduğu malzemelerle kendi evini inşa etmeye karar verdi.
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Daha zahmetli olsa da kendi evini yapma kararından vazgeçmeyen Miller, bir proje hazırlayarak işe koyuldu.
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18 metre karelik bir yaşam alanı kuran Miller, ufak evinde ihtiyaçlarını minimum eşya ve alanla karşılamayı hedefledi.
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Miller, sürdürülebilir malzemelerle bir römorkun üzerine inşa ettiği evin dış cephesinde geri dönüşüme girmiş nakliye paletleri kullandı.
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Miller bu ufak ev için şimdilerde park edecek bir arsa satın almanın peşinde.
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Mimar Miller kurduğu blog'da yaptığı evin etaplarının fotoğraflarını paylaştı.
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HER ŞEY BU PROJEYLE BAŞLADI!
Her şey bu proje ile başladı ve hayalindeki evi kağıda döktükten sonra da sıra gerçekleştirmeye geldi...
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Çuvalların içine rahatça toprak doldurabilmek için, kullanacağımız çuvalın ölçülerine göre bir ‘çuval tutucusu’ hazırladık.
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Her çuval sırasının üzerine sereceğimiz dikenli tel için bir ‘tel makarası’ oluşturduk.
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Serilen her sırayı dövmek için, Çuva emekçilerinden Bora hurda demirleri kaynakla birleştirerek bir ‘tokmak’ yapıp getirdi.
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Toplanan atıklar.
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2 gün süren bu tesviye sırasında en üstteki organik bakımdan zengin olan toprak daha sonra yeşillenecek olan çatı için, daha derindeki toprak ise evin duvarlarını oluşturacak olan çuvalları doldurmak için, çıkan taşlar da büyüklüklerine göre (küçük/orta/büyük) temel ve su basmanında kullanılmak için bir kenara ayrıldı.