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Youtube videosu izleyerek kendi evlerini yaptılar

04 Kasım 2016 Cuma, 10:20:21

ABD’nin Arkansas Eyaletinde yaşayan Brookins ailesinin annesi Cara, her şeyi bir kenara bırakarak kendini evini inşa etmeye karar verdi

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    Şiddet ve kötü muamele gördüğü iki evlilik yaşayan Cara bir de psikolojik rahatsızlığı olan bir adam yüzünden çocuklarıyla birlikte kabus gibi günler yaşadı.

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    Cara bu günlerle ilgili; “Çocuklarım ve kendim için bir şey yapmam gerektiğini hissediyordum…” diyor.

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    “Peşe peşe başımıza gelen kötü şeyler yüzünden kendime olan güvenimi yitirmiştim artık. Çocuklarım da aynı şekilde çok güçsüz ve utangaç davranıyorlardı…” diyen Cara daha sonra hızlıca harekete geçtiğini belirtiyor.

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YORUMLAR 20
  • Misafir 02 Ocak 2017 Pazartesi 13:20
    deprem bölgesinde yaşıyoruz bu nedir ya
  • Misafir 02 Ocak 2017 Pazartesi 13:17
    doğal ve güzel olmuş ama çatı güvenli deği sağlamlaştırılmalı
  • Misafir 02 Ocak 2017 Pazartesi 13:05
    emeğe ve doğaya saygı,kutlarım.
  • Misafir 02 Ocak 2017 Pazartesi 12:15
    zEKİCE VE KENDİNİ MUTLU ETME İHTİYACI İLE ÜRETİLEN BİR ŞEY ÇOK GÜZEL BENCE.
  • Misafir 02 Ocak 2017 Pazartesi 10:53
    tuvalet banyo işi nasıl olacak?
  • Misafir 02 Ocak 2017 Pazartesi 10:26
    Çok güzel olmuş bence. çok sağlıklı ve çok doğal...güle güle oturun...
  • Misafir 29 Aralık 2016 Perşembe 11:23
    çok başarısız bir şey bence konteynır almak ya da prefabrik ev yapmak daha mantıklı.mağralardan bugünlere şımarıklıktan gelmedi insan
  • Misafir 08 Kasım 2016 Salı 09:21
    güzel olmuş ellerinize sağlık nerde yapıldığını bilmiyorum ama eğer kışın kar yağma durumu olursa o çatı fazla ayakta duramaz
  • Misafir 08 Kasım 2016 Salı 00:29
    çatıya attığın toprak yağmurda ağırlaşıp çatının çökmesini sağlayacak ;)
  • Misafir 07 Kasım 2016 Pazartesi 14:42
    geçici çözüm
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