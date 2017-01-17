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2 gün süren bu tesviye sırasında en üstteki organik bakımdan zengin olan toprak daha sonra yeşillenecek olan çatı için, daha derindeki toprak ise evin duvarlarını oluşturacak olan çuvalları doldurmak için, çıkan taşlar da büyüklüklerine göre (küçük/orta/büyük) temel ve su basmanında kullanılmak için bir kenara ayrıldı.