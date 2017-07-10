ABD'nin Wyoming eyaletinde yaşayan bir adam, 1988 model Cadillac DeVille model otomobilini barbeküye çevirdi.
Cadillac görünümlü barbeküyü 1800 dolara satışa çıkaran adam, sıra dışı aracın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
BOŞ VARİLİ ATMAK YERİNE BAKIN ONUNLA NE YAPTI!
İşte kare kare o inanılmaz değişim...
Boyayı kaldırıyoruz.
Varili zımparalıyoruz.
İşaretli yerlerden kesiyoruz.
İşaretli yerlerden varili kaplıyoruz.
Kesmeden hemen önce, delikler açıyoruz.
Bu şekilde kesiyoruz.
Açtığımız deliklere uygun şekilde çelik kesiyoruz.
Köşelerini zımparalayarak, sivriliğini azaltıyoruz.
Kaynak yapılacak yerleri kalemle işaretliyoruz.
Kaynak yapıyoruz.
Bacamızı kesiyoruz
Baca hazır!
45 derecelik açıyla, bacayı kesiyoruz.
Fıçıdan aldığınız kapağı kullanın.
Kapağı delin.
Kapağı bacaya kaynaklayın.
Çıkaralabilir kapağınız hazır.
Hadi barbekünün ayaklarını yapalım
Katlanabilir ayaklarımız hazır!
Dumandan rengi değişmesin diye, barbekümüzü siyaha boyuyoruz.
Boyadıktan bir süre sonra. İçinde dalları yakın. Boyaya iyi gelecektir.
Ve barbekümüz hazır.
BOŞ TÜPLE ÖYLE BİR ŞEY YAPTI Kİ...
Elindeki eski bir çift jant ve boş tüple mangal yapmayı düşünen adam internette büyük ilgi gördü.
Çalışmasının her aşamasını kaydeden adamın işi bittiğinde ortaya çıkan sonuç herkesi şaşırttı.