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Cadillac'tan barbekü yaptılar!

07 Kasım 2016 Pazartesi, 09:33:38

  • 1 Cadillac'tan barbekü yaptılar!
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    ABD'nin Wyoming eyaletinde yaşayan bir adam, 1988 model Cadillac DeVille model otomobilini barbeküye çevirdi.

  • 2 Cadillac'tan barbekü yaptılar!
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    Cadillac görünümlü barbeküyü 1800 dolara satışa çıkaran adam, sıra dışı aracın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

  • 3 Cadillac'tan barbekü yaptılar!
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  • 4 Cadillac'tan barbekü yaptılar!
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  • 5 Cadillac'tan barbekü yaptılar!
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI

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