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Dedesinin dolabından koleksiyon çıktı

15 Kasım 2016 Salı, 09:43:38

Dedesinin dolabında bulduğu gizli kutudan koleksiyon çıktı

  • 1 Dedesinin dolabından koleksiyon çıktı
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    ABD'nin Michihan eyaletinde yaşayan bir sosyal medya kullanıcısı, büyükbabasının dolabında eski bir kutuya rastladı. Kutuyu açan kız, gördükleri karşısında şok oldu.

     

  • 2 Dedesinin dolabından koleksiyon çıktı
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    Büyükbabasının okul diplomalarını, gazete ve dergi koleksiyonunu gören torun şaşkınlığını gizleyemeyerek kutudan çıkanları sosyal medyada paylaştı.

     

     

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    İşte nostalji dolu o fotoğraflar...

  • 4 Dedesinin dolabından koleksiyon çıktı
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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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YORUMLAR 6
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 19:20
    adam istediğini almış
  • Misafir 21 Nisan 2017 Cuma 09:14
    Ender görülen bir canlının katili olarak kendini alkışlayabilir.
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