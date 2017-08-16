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Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı

15 Kasım 2016 Salı, 09:43:38

  • 1 Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı
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    CzarMatt adındaki bir Imgur kullanıcısı yeni taşındıkları evde buldukları gizli bölmeden çıkanları takipçileriyle paylaştı.

  • 2 Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı
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    Evin kıyafet dolabının zemin kısmında gizli bir bölme olduğunu fark eden yeni ev sahipleri, buldukları şey karşısında şaşkına döndü.

  • 3 Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı
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    Gizli bölmeye ilk bakışta anormal bi durum fark etmeyen genç çift...

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  • 4 Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı
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    Köşede duran kutuyu görüp içini açtı.

  • 5 Yeni taşındıkları evden gizli bölme çıktı
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    Kutunun içinden 1800'lü yıların ait bir sürü bozuk para çıktı.

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    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
    HABERİN DEVAMI
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YORUMLAR 6
  • Misafir 06 Temmuz 2017 Perşembe 19:20
    adam istediğini almış
  • Misafir 21 Nisan 2017 Cuma 09:14
    Ender görülen bir canlının katili olarak kendini alkışlayabilir.
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