15 Kasım 2016 Salı, 09:43:38 | Güncelleme: 16 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:42:46
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CzarMatt adındaki bir Imgur kullanıcısı yeni taşındıkları evde buldukları gizli bölmeden çıkanları takipçileriyle paylaştı.
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Evin kıyafet dolabının zemin kısmında gizli bir bölme olduğunu fark eden yeni ev sahipleri, buldukları şey karşısında şaşkına döndü.
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Gizli bölmeye ilk bakışta anormal bi durum fark etmeyen genç çift...
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Köşede duran kutuyu görüp içini açtı.
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Kutunun içinden 1800'lü yıların ait bir sürü bozuk para çıktı.
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İşte 1800'lü yılların İngiltere'sinde kullanılan bozuk paralar.
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Buldukları bir diğer esrarengiz kutunun içinden ise eski döneme ait cep saatleri çıktı.
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BİTPAZARINDAN SERVET ÇIKTI
İkinci Dünya Savaşı yıllarında Nazi Almanya’sında kullanılan Enigma makinesi, Bükreş’te Artmark Müzayede Evi’ndeki açık artırmada 52 bin dolara yani yaklaşık 185 bin liraya satıldı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre bir koleksiyoncu tarafından bitpazarından 114 dolara (405 Türk lirası civarı) satın alınan makinenin üretim tarihi 1941.
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125 YILLIK ŞİFONYERDEN SERVET ÇIKTI
67 yaşındaki Emil Knodell bit pazarına giderek ucuz şeyler almaya bayılıyor. Teksas’ın Bellville kasabasında yeni bir bit pazarı açıldığını duyar duymaz buraya gitti.
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Bit pazarına giden yaşlı adam gözünü hemen 125 yıllık cevizden yapılma şifonyere dikti.
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Emil, şifonyeri aldı ancak kendisini ne tür bir sürprizin beklediğini bilmiyordu. Şifonyeri satan kişi, kimse ilgilenmediğinden fiyatı 100 dolara kadar düşürmüştü.
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Ancak içinde bulunanlar şifonyeri fiyatının yüz binlerce kat üstünde değerli kılıyordu.
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Newsner'ın haberine göre Emil, şifonyeri aracının kasasına yüklerken içinden ses geldiğini duydu. Şifonyerin içinde gizli bir bölüm vardı.
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Emil, gördüklerine inanamadı.
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Gizli bölümün içinde mücevherler, elmaslar, antika paralar ve bozukluklar, madalyalar ve dahası vardı. Sanki define sandığı gibiydi.
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Muhtemelen böyle bir şeye denk gelen herkes eşyaları sahiplenmeyi düşünürdü. Ancak Emil sıradışı bir şey yaptı.
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Gizli bölmede yer alan bütün eşyaları satın aldığı kişiye iade etti.
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Sonradan anlaşılana göre, şifonyerin içindeki paha biçilemez eşyalar, şifonyeri bit pazarında satan kişinin dedesine aitmiş.
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Satıcı, şifonyerin içindeki gizli bölmeyi ve eşyaları farketmemiş.
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Tecrübe ettiği olaydan sonra Emil için bit pazarına gitmek daha tutkulu bir hal aldı.
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Emil Knodell, CNN’e “Bit pazarlarına daha istekli gidiyorum. Başınıza ne geleceğini bilemiyorsunuz” dedi.
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KAZDIKÇA İÇİNDEN SERVET ÇIKTI
İskoçya'nın Dumfries and Galloway bölgesinde Derek McLennan isimli bir hazine avcısı, 10'uncu yüzyıldan kalma "nadir" eserlerden oluşan bir hazine buldu. Vikinglere ait eserler arasında gümüş bilezik ve broşlar, bir altın küpe, mineli bir haç ve kuş şeklindeki altın bir rozetin bulunduğu belirtiliyor.
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Derek McLennan'a 1,98 milyon Sterlinlik (yaklaşık 9 milyon Türk Lirası) ödül verilmesine karar verildi.
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DENİZİN DERİNLİKLERİNDE ŞAŞKINA ÇEVİREN KUTU!
Gürcistan'da bir nehirde tüplü dalış yapmaya karar veren bir grup buldukları şey karşısında şaşkına döndü.
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Nehrin derinliklerinde dibe çökmüş siyah bir kutuyu fark eden adam, merak edip su yüzeyine çıkarmadan içini açtı.
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Kutunun içinde bulunan poşeti çıkaran dalgıçlar hayatlarının şokunu yaşadı.
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Kutuda bir insana ait olduğu tahmin edilen ceset kalıntıları ve bazı değerli eşyalar buldular.
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SIRADAN BİR KAYA SANDI AMA İÇİNİ AÇINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Sahilde bulduğu cismi kaya sanan adam, içini açınca gözlerine inanamadı!
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Sahil kenarında gördükleri kaya benzeri cismi inceleyen bir kişi, cismin kaya olmadığını anladı.
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Bıçakla içini açan adam gördükleri karşısında şoke oldu.
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Bulduğu bu cisim bir kaya değil, organik bir canlıydı. Adı Pyura Chilensis olan bu yaratık, ender görülen canlılardan.
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Güney Amerika'da yaşayan çiftin yürüyüş yaptıkları sırada buldukları herkesi şaşkına çevirdi.
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İlk başlarda kimse bunun ne olduğunu anlayamadı ama gerçek sonradan ortaya çıktı.
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Bunun yabani dağ mantarı olduğu ortaya çıktı.
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TADİLAT YAPARKEN BULDULAR!
Mutfaklarını tadilat ettirmeye başladıklarında bu kasayı bulan çiftin yaşadıkları herkesi şaşırttı...
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Buldukları bir şifre ile kasayı açmayı başaran çift bu anları kare kare fotoğrafladı...
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Ve işte o kasanın içinden çıkanlar...
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İNSANLARIN EVLERİNDE BULDUĞU EN TUHAF ŞEYLER!
Bir ev sahibi duvarlar içinde gizlenmiş Dünya Savaşı'ndan kalma aşk mektupları buldu.
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California'da bir çiftin banyo seramiklerinin altında Meksika'da bağbozumundan kalma takı parçaları buldu.
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Norveç'te bir evin tavan arasında imzasız Van Gogh tablosu bulundu.
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Bir evin duvarı yıkıldıktan sonra içinde çizgi roman bulundu. Değeri 175 bin dolara çıkan çizgi roman satıldı.
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Bir adam evinde 45 bin dolar buldu.
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Ev sahipleri eski bir Rus çarı heykelciği buldu. Bu heykelcik tam 5 milyon dolara satıldı.
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Bir çift evlerinin altında 2000 yıldan daha eski olan arkeolojik hazineler buldu.
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Bir kişi evinde bombalarla dolu bir mühimmat buldu.
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Bu çiftin oturma odasının altında bir ortaçağ kuyusu bulundu.
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Mutfak duvarlarının altında Maya duvar resimleri bulundu.
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Evlerinin altında antik bir şapel keşfeden aile.
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Bu evin altında tarih öncesinden kalma 4000'den fazla oyun bulundu.
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Bir adam ikinci el aldığı otomobilin cam kolu bozuk olunca tamir etmeye karar verdi.
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Ama hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı...
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Arabanın kapısında gizli bir bölme keşfeden adam...
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Gizli bölmenin içinden çıkanları görünce şoke oldu...
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İlk önce siyah bir paket buldu...
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Paketi açınca içinden 7 tane daha paket bir de henüz çürümemiş bir muz kabuğu çıktı.
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Adam asıl şoku paketleri açınca yaşadı...
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Paketlerin içinden deste deste paralar çıktı...
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New York’ta üç öğrenci sadece 20 dolara ikinci el bir koltuk aldı. Ancak içindekini görünce gözlerine inanamadı.
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Reese, Cally ve Lara, New York Üniversitesi’nde aynı odayı paylaşıyor.
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Üç arkadaş odalarına bir koltuk almaya karar verdi. Pahalı koltuk alamayacaklarından ikinci el ve sadece 20 dolara bir koltuk aldı.
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Koltuk eskimiş olsa da iş görüyordu.
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Üç arkadaş bir gece koltukta film izlerken, koltuğun dirsek kısmında bir şey farkettiler ve bakmaya karar verdi.
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Koltuğun köşesini açınca gözlerine inanamadılar
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Bir zarfın içinde 700 dolar yatıyordu. Koltuğu biraz daha incelediler ve daha fazla zarf çıktı. Üç arkadaş, toplamda 41.000 dolar buldu.
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Üç üniversite öğrenisi buldukları bu paranın ilginç hikayesini de öğrendi.
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Parayı bir aile kızlarının geleceği için 30 yıl boyunca biriktirmiş. Kadının eşi vefat ettikten sonra, koltuğun altındaki parayı unutmuş. Koltuğu satarak kendisine yeni bir yatak almış. Paradan, kızlarının da haberi yokmuş. Unutulan parayı Reese, Cally ve Lara, kıza iade etti. Bu olay karşısında aile her bir üniversite öğrencisine kişi başı 1.000 dolar para ödül verdi.
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Hiç grafiti duvarlarının altında ne yattığını merak ettiniz mi?
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Peki 30 yıl boyunca boyanan bir duvarın içeriden nasıl gözüktüğünü?
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Sosyal medya kullanıcısı PaulDeGraaf, grafiti ile kaplı bir duvarın kazılmış bölümünü gözler önüne serdi. 30 yıl boyunca grafitilerle boyanan duvarın görüntüsü tam bir renk cümbüşü...
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YENİ TAŞINDIĞI EVDE GİZLİ KASA BULDU
Euan Wright ve arkadaşı Louise, yeni evlerini dekore ederken ilginç bir şeyle karşılaştı.
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Yeni taşındığı evi yenilerken eski prizleri de değiştirmek isteyen Euan, prizin sahte olduğunu fark etti.
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Sadece bir tornavida yardımıyla açılabilen gizli bölmede evin eski sahibine ait özel eşyalar çıktı.
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KÜÇÜK KIZ BALIK TUTMAK İSTERKEN ÖYLE BİR ŞEY BULDU Kİ...
Ailesiyle birlikte balık tutmaya giden 6 yaşındaki küçük kız hiç beklemediği bir şeyle karşılaştı.
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Küçük kızın oltasına balık yerine önce bir tüfek takıldı, sonrasında ise gölden resmen bir cephanelik çıkardılar.
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Devamında bir çok mermi ve metal eşya yakalayan aile oltanın ucuna mıknatıs bağlayınca buldukları diğer şeyler karşısında şaşkına döndü.
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İşte oltaya takılan o nesneler...
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ÇÖPÜN İÇİNDEN ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ!
Sahil bakım ekibinde çalışan Rob Arnold İngiltere'ye yaptığı bir gezi sırasında gördüklerine inanamadı.
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Çünkü sahilin büyük bir kısmı çöp ile kaplıydı.
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Umutsuzca sahili temizlemeye koyulan Rob Arnold, bir günde tam 35 poşet çöp topladı.
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Çılgın adam bununla da yetinmedi, okyanus çöplerinin arasından yüzlerce oyuncak çıkardı.
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İşte okyanustaki çöplerin içinden çıkan parçalar...