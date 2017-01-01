YAŞAM
Aynı yaşta olduklarına inanması güç 20 ünlü!
28 Kasım 2016 Pazartesi, 15:26:45 | Güncelleme: 07 Nisan 2017 Cuma, 15:33:43
Kimi yaşından genç gösteriyor, kimi daha yaşlı... Aynı yaşta olduklarına inanamayacağınız ünlüleri listeledik!
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1
1
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20
Paul Rudd ve Matthew Perry - 47
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2
2
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20
Halle Berry ve Cynthia Nixon - 50
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3
3
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20
Emma Watson ve Margot Robbie - 26
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4
4
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20
Jared LEto ve Ben Affleck - 44
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5
5
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20
Anna Kendrick ve Scarlett Johansson - 31
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6
6
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20
Samuel L. Jackson ve Richard Gere - 68
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7
7
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20
Jennifer Lopez ve Renee Zelveger - 47
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8
8
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20
Daniel Radcliffe ve Luke Bracey - 27
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9
9
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20
Ellen DeGeneres ve Madonna - 58
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10
10
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20
Mario Lopez ve Adrien Brody - 43
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11
11
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20
Sandra Bullock ve Laura Linney - 52
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12
12
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20
Pharrel Williams ve Eric Dane - 43
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13
13
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20
Eva Mendes ve Amy Adams - 42
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14
14
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20
Shemar Moore ve Nick Offerman - 46
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15
15
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20
Gabrielle Union ve Portia de Rossi - 43
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16
16
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20
Tom Cruise ve Jim Carrey - 54
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17
17
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20
Kourtney Kardashian ve Katie Holmes - 37
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18
18
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20
Natalie Dormer ve Britney Spears - 34
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19
19
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20
Angelina Jolie ve Chelsea Handler - 41
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20
20
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20
Gwen Stefani ve Jennifer Aniston - 47