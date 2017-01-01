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Aynı yaşta olduklarına inanması güç 20 ünlü!

28 Kasım 2016 Pazartesi, 15:26:45

Kimi yaşından genç gösteriyor, kimi daha yaşlı... Aynı yaşta olduklarına inanamayacağınız ünlüleri listeledik!

  • 1 Aynı yaşta olduklarına inanması güç 20 ünlü!
    1 | 20

    Paul Rudd ve Matthew Perry - 47

  • 2 Aynı yaşta olduklarına inanması güç 20 ünlü!
    2 | 20

    Halle Berry ve Cynthia Nixon - 50

  • 3 Aynı yaşta olduklarına inanması güç 20 ünlü!
    3 | 20

    Emma Watson ve Margot Robbie - 26

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YORUMLAR 2
  • Misafir 09 Şubat 2017 Perşembe 10:32
    Jennifer Aniston a hayranım,kendine çok iyi bakıyor.
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