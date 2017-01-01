29 Kasım 2016 Salı, 11:18:46 | Güncelleme: 02 Nisan 2017 Pazar, 17:15:03
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İlk kez bir Amerikan porsuğu ölü bir ineğin tamamını gömmeye çalıştı. Oldukça vakit alan bu eylem videoya yakalandı.
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Doğaları gereği yiyeceklerini saklayıp gizlice tüketen porsukların koca bir ineği gömüp yemeye çalışması bilim insanlarını şaşırttı.
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Olay Utah'taki Great Basin çölünde yapılan araştırmalar sırasında ortaya çıkarıldı.
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Gözlenen porsuğun kendisinden katbekat büyük ineğin tamamını gömdüğü ve durumundan gayet memnun olduğu dikkat çekti.
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Normalde yiyeceklerini diğer avcılardan gizleyen ya da depolayan porsukların bu derece büyük bir hayvanı gömüp yemeye çalıştığı daha önce görülmemişti.
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Porsuklar morfolojik ve genetik açıdan buldukları boşlukları doldurmaya meyilli hayvanlar olarak biliniyor. Zamanının çoğunu yer altında geçiren bu hayvanlar çoğunlukla geceleri dışarıya çıkmayı tercih ediyor.
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Porsuk ineği saklamak için büyük çaba gösterdi. Video görüntülerinde porsuğun sık sık gelip ineğin etrafına çukur açtığı izleniyor. İnek büyük olduğu için bu çok zaman aldı.
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Porsuğun ineği gömdüğü görüntüler YouTube'dan yayınlandı. Porsuğun ineği yediği görüntülerin bir kısmı ise video olarak değil fotoğraf şeklinde paylaşıldı.
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DEV PİTON, VAHŞİ SIRTLANI MİDEYE İNDİRDİ!
Cep telefonuyla çekilen bu görüntülerde, piton yetişkin bir sırtlanı tuzağına düşürüyor.
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Sinsice avını bekleyen piton, sırtlanı saatlerce yemek için uğraştı...
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Botswana'daki safari kampında rehberlik yapan Rex Masupe, birbirine boyunlarından sarılmış halde ölü 2 antilop buldu.
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İşte neden öldükleri anlaşılamayan o antiloplar...
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AVCI İKEN AV OLDU!
Boomslang yılanı ve gelincik arasındaki mücadele görenleri hayrete düşürdü.
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KIYIYA VURAN BEYAZ TÜYLÜ YARATIK KORKUTTU
Daily Mail'in haberine göre yerli halk kıyıya vuran bu dev tüylü canavarı görebilmek için sahile akın etti.
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Dev beyaz tüylü yaratığın son depremden sonra karaya vurduğu düşünülüyor.
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Pazar günü meydana gelen deprem sonrasında tropik adaların kıyılarında birkaç olağandışı deniz canlısı kıyıya vurmuştu.
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Fakat bilim insanlarına göre bu canlının bi balina olduğu ve bir tekne çarpması sonucu ölmüş olabileceği de değerlendiriliyor. 2 hafta önce öldüğü tahmin edilen balinanın, ölüm sonrası vücudunun bozunması nedeniyle bu şekilde tüylü hale geldiği tahmin ediliyor.
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Yarı balina yarı kutup ayısı olduğuna inanılan bir canlı, 25 Ekim 1924'te Güney Afrika'nın Margate kentinde kıyıya vurmuş ve bu yaratığa "Trunko" adı takılmıştı.
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Bulduğu yılanı midesine indirmek isterken az kalsın canından oluyordu...
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Kartal, boğazını bir anda saran yılan yüzünden neredeyse nefessiz kalarak ölüyordu.
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O anlar fotoğrafçılar tarafından işte böyle kaydedildi.
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ABD'nin Florida Eyaleti'nde sahile vuran yarısı ısırılmış köpek balığı görenleri şaşkına çevirdi.
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New Smyrna Beach'te plaj güvenliği sözcüsü Tammy Morris'e göre 4 metre uzunluğundaki köpek balığı, haftalar öncesinde görülen daha büyük bir beyaz köpek balığı türü tarafından saldırıya uğramış.
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4 DAKİKADA MİDEYE İNDİRDİ!
Bodrum'un Torba Mahallesi Koyu'nda karadan 300 metre açıkta uçarken denize dalış yaparak yaklaşık 80 santimetre uzunluğundaki yılan balığını yakalayan karabatak kuşu, yiyeceğini mideye indirmeye başladı.
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Karabatak'ın yutmaya, yılan balığının ise kurtulmaya çalışırken ortaya koyduğu doğadaki vahşi mücadele objektiflere yansıdı.
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Karabatak kuşu, yılan balığını yaklaşık 4 dakika içinde yuttu.
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O anlarda denizin üzerinde dimdik duran ve balığın bir bölümü ağzında yarısı dışında görülen Karabatak kuşunun avıyla mücadelesi ilginç görüntüler ortaya koydu.
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DEV PİTONUN SON YEMEĞİ OLDU!
64 yaşındaki adam, arka bahçesinde ölü bir piton ve kanguru görünce fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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6 metrelik dev piton, neredeyse kendisi kadar iri, yetişkin bir kanguruyu av olarak seçince, avını yemeye çalışırken kendi sonunu da hazırladı.