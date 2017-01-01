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Vahşi yaşam fotoğrafları

29 Kasım 2016 Salı, 11:18:46

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    İlk kez bir Amerikan porsuğu ölü bir ineğin tamamını gömmeye çalıştı. Oldukça vakit alan bu eylem videoya yakalandı. 

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YORUMLAR 2
  • Misafir 27 Şubat 2017 Pazartesi 23:55
    Balina değil çünkü balina suda ve tüy yok
  • Misafir 27 Şubat 2017 Pazartesi 20:28
    kıllı balina
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