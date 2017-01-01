28 | 110

Fakat bilim insanlarına göre bu canlının bi balina olduğu ve bir tekne çarpması sonucu ölmüş olabileceği de değerlendiriliyor. 2 hafta önce öldüğü tahmin edilen balinanın, ölüm sonrası vücudunun bozunması nedeniyle bu şekilde tüylü hale geldiği tahmin ediliyor.