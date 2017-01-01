Burçların illallah dedirten özellikleri

29 Kasım 2016 Salı, 17:23:52 | Güncelleme: 21 Nisan 2017 Cuma, 12:50:06
Burçların kötü özelliklerinden haberdar mısınız?
1
1|24
Koç Ego tatminine en çok ihtiyaç duyan burç. En önde olacağım diye yapmayacağı yoktur. Aşkta, işte, güçte en bencil burçtur. Karşısındakini kırdığını da en anlamayan burç. Kolay kolay da beğenmez. Asla af dilemez.
2
2|24
Koç Onlara kalsa bir kendisi akıllı! Herkese öğütler verir, ukalalık taslar. Önüne yemek koysan beğenmez. Allah düşmanların başına vermesin! Ben bilirim gerisi boş, istiyorsan peşimden koş. Emir almam, ben veririm.
3
3|24
Boğa Ağırkanlıdır. Harekete geçmesi için arkasından hep birilerinin itmesi gerekir. Bir söyleneni bir kerede asla anlayamaz, 10 kere tekrarlamak gerekir.
4
4|24
Boğa Tek dileğim vardır, bolca para, zengin sofra, çok bir şey mi istediğim, güvencemdir bunlar benim…
5
5|24
İkizler Uzak durmakta fayda var. Çenesi öyle düşüktür ki, esir aldı mı, yanarsın.
HABERİN DEVAMI
6
6|24
İkizler Zekam parlak, dilim kıvrak, her konuya elim yatkın, sıkıntıya hiç gelemem, bir de karar verebilsem!...
7
7|24
Yengeç Yengeçler sempatik ve başkalarının problemleriyle ilgilenir görünmeye çalışır. Bir iş yapacağım diye aklı çıkar. Kolay kandırılır.
8
8|24
Yengeç Tezcanlıyım, duygusalım, dokunsalar akar yaşım, annem, babam, çocuklarım, ben onlarsız ne yaparım...
9
9|24
Aslan Sen kendini dünyanın zirvesindeki kusursuz insan sanmaya devam et, millet senle ne dalga geçiyor, haberin yok!
10
10|24
Aslan Eleştiriye hiç gelemez. Ben yarattım bu dünyayı düşüncesi ağır basar.
HABERİN DEVAMI
11
11|24
Başak Ayrıntılar arasında kaybolur. Hayatı ayrıntı. Bir de titizdir ki, yarar insanı.Düzenli, tertipli olacak. Ama onun her tarafı didik didik kontrol etme huyundan millete cinnet geçirmektedir aynı zamanda.
12
12|24
Başak Dili de acayip sivridir. Soğuk, ruhsuz tipin tekidir. Yazdım, çizdim, notlar aldım, Her bir şeyi ayarladım, Yoktur bende bozuk, yamuk, Mükemmeli ben yaşattım...
13
13|24
Terazi Çok pis sanatçı ruhludur. Böyle aklı bir karış havada gezen bu insanın bir iş bulması da pek muhtemel değildir, ömrünün sonuna kadar aylak aylak gezer.
14
14|24
Terazi Aklı bi karış havadadır. Ben müziksiz yaşayamam, Hele sevmeden hiç duramam. Danışsam da her konuda, Bildiğimden şaşmam asla...
15
15|24
Akrep Adı üstünde, akrep gibi sokar adamı. Kıskançlık krizlerine girer. Aşkta, işte, ilişkilerde etkin taraftır.
HABERİN DEVAMI
16
16|24
Akrep En güçlü şüphesiz benim, Herkesi ezip geçerim. Hele bana ters yapanı, Doğduğuna pişman ederim...
17
17|24
Yay Her şeyin iyi tarafını gören şen şakrak bir tiptir. Yeteneksizliğini de başka türlü örtemez. İşsiz güçsüz insanlar bu burçtan çıkar. İşi gücü aylak aylak gezmektir.
18
18|24
Yay Maceradan, maceraya, Koşmak asıl işim benim, toplarım hep ilim, irfan, Bilgeliktir şanım benim...
19
19|24
Oğlak En duygusuz burçtur. Duvar gibidir. Tepkisizdir. Aşırı maddiyatçıdır. Tutucudur ve risk almaktan kaçar.
20
20|24
Oğlak Cimrilik mi, benimkisi? Hesabını bilmek gerek. Günler aylar düşünürüm Kararlarım şaşmaz benim...
HABERİN DEVAMI
21
21|24
Kova Güya çok atak biridir, bir şeyi elde etmek için her türlü yolu dener.
22
22|24
Kova Taklitçiliği hiç sevmem, istesem de beceremem, orijinaldir fikirlerim, takip edilecek olan benim...
23
23|24
Balık Balık işte, adı üstünde, eşittir alık. Vur kafasına, al ekmeğini ağzından. Maaşallah hayalgücü pek gelişmiştir. Sürekli FBI'dan ya da CIA'den birilerinin peşinde olduğunu düşünen balık çoktur.
24
24|24
Balık Söyleyecek pek bir şey yok. Bir dünyam var, sırça saray, dokunursan kırılırım, ben gelemem gerçeklere, avunurum hayallerle...