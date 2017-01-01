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Burçların illallah dedirten özellikleri

29 Kasım 2016 Salı, 17:23:52

Burçların kötü özelliklerinden haberdar mısınız?

  • 1 Burçların illallah dedirten özellikleri
    1 | 24

    Koç 
    Ego tatminine en çok ihtiyaç duyan burç. En önde olacağım diye yapmayacağı yoktur. Aşkta, işte, güçte en bencil burçtur. Karşısındakini kırdığını da en anlamayan burç. Kolay kolay da beğenmez. Asla af dilemez.

  • 2 Burçların illallah dedirten özellikleri
    2 | 24

    Koç
    Onlara kalsa bir kendisi akıllı! Herkese öğütler verir, ukalalık taslar. Önüne yemek koysan beğenmez. Allah düşmanların başına vermesin! Ben bilirim gerisi boş, istiyorsan peşimden koş. Emir almam, ben veririm.

  • 3 Burçların illallah dedirten özellikleri
    3 | 24

    Boğa
    Ağırkanlıdır. Harekete geçmesi için arkasından hep birilerinin itmesi gerekir. Bir söyleneni bir kerede asla anlayamaz, 10 kere tekrarlamak gerekir.

  • 4 Burçların illallah dedirten özellikleri
    4 | 24

    Boğa 
    Tek dileğim vardır, bolca para, zengin sofra, çok bir şey mi istediğim, güvencemdir bunlar benim…

  • 5 Burçların illallah dedirten özellikleri
    5 | 24

    İkizler 
    Uzak durmakta fayda var. Çenesi öyle düşüktür ki, esir aldı mı, yanarsın.

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