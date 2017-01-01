Burçların illallah dedirten özellikleri

1 | 24

Koç

Ego tatminine en çok ihtiyaç duyan burç. En önde olacağım diye yapmayacağı yoktur. Aşkta, işte, güçte en bencil burçtur. Karşısındakini kırdığını da en anlamayan burç. Kolay kolay da beğenmez. Asla af dilemez.