YAŞAM
Nesnelerin içinde neler var?
30 Kasım 2016 Çarşamba, 10:04:16 | Güncelleme: 29 Ocak 2017 Pazar, 16:42:48
Nesnelerin daha önce hiç görmediğiniz ortadan ikiye kesilmiş halleri
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EŞYALARIN İÇİNE NE VAR?
Kredi kartı
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Hepimizin içine girdiği MR cihazı
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Gezi gemilerine parça eklenerek 7,5 metre daha uzatılıyor
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Dünyanın en uzun taşıma gemisi
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Havai fişeğin iç görüntüsü
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Eski zamanlardan kalma bir mekanik hesap makinesi
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Starwars'tan, imparatorun tahtının bulunduğu oda
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Kol saatinin iç mekanizması
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Luke Skywalker'ın ışın silahı
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Motorsikletin iç mekanızması
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Mauser C96 modeli bir silahın iç kısmı
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Nissan GT-R arabasının mekanizması
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Rusya 125mm tank bombaları
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TABANCAYI TAM ORTADAN İKİYE BÖLDÜLER! BAKIN İÇİNDE NELER VAR...
Baba-oğul, aldıkları tabancayı ortasından ikiye keserek içinde ne olduğunu izleyenlerine gösterdi.
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Boydan boya kestikleri tabancanın içinden bakın neler çıktı...
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EL BOMBASINI İKİ PARÇAYA AYIRDILAR, BAKIN İÇİNDEN NE ÇIKTI!
Çeşitli malların içinde neler olduğunu araştıran bir YouTube kanalında el bombasının içinde neler olduğu araştırıldı.
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İki çeşit el bombasını kesen araştırmacılar, ananas tipi ve elma tipi el bombalarının içini açtılar.
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İçindeki barutun çıkarttıklarını belirten YouTube'cular, bu deneyi evde denememenizi tavsiye ediyor.
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Bombanın içini açtıklarında ise hayal kırıklığına uğradılar.
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Çıkarılan mekanizma ve barutun dışında el bombasının içinde hiçbir şeyin olmadığını fark ettiler.
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UÇAKTA BULUNAN KARA KUTULARIN İÇİNDE NE OLDUĞUNU HİÇ MERAK ETTİNİZ Mİ?
Uçaklar kaza geçirdiklerinde ilk ulaşılan aletler olan kara kutular, "İçinde ne var?" ekibinin merak radarına girdi.
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Fenomen baba oğul buldukları kara kutuyu elektrikli kesici ile kesmeye başlıyorlar.
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Ve içinden çıkanlar şaşkınlık veriyor...
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1800 derecelik bir ısıya dayanabilecek şekilde imal ediliyorlar.
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İşlem bittiğinde ise etrafı sağlam biçimde çevrelenmiş eletronik devreler göze çarpıyor.
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KUM TORBASININ İÇİNDE GERÇEKTEN KUM MU VAR? İŞTE CEVABI...
İnternet fenomenleri baba oğlu bu defa da ilginç bir deneye daha imza atıyor.
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İnternetten aldıkları kum torbasının içini merak eden fenomenler kesmeye karar veriyorlar.
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Elektrikli keserle kestiklerinde ise şoke oluyorlar.
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İşte o şaşırtıcı sonuç...
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İçinden kum dışında her şey çıkıyor
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Kum yerine kumaş ve naylon parçaları çıkıyor
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MİDE BULANDIRAN DENEY!
Youtube'da içinde ne olduğu merak edilen şeyleri kesip inceleyen "What's Inside" kanalı yine farklı bir araştırmaya imza attı.
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Bu defa çıngıraklı yılanın kuyruğunun içindekileri merak eden baba oğul, hayvanat bahçesine gidip bir adet ölü çıngıraklı yılan kuyruğu satın alıyor.
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Falçata ile kesim işlemine başlıyorlar.
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Kesim işlemi bittiğindeyse baba oğul olayı şaşkınla karşılıyorlar.
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Çünkü kuyruğun bir boşluktan ibaret olduğuna tanık oluyorlar.
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Kuyruktaki boşluğu titreterek ses çıkardığını takipçilerine aktarıyorlar.
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Videonun sonunda ise kuyruğu koklayan çocuk, kokusunun köpek kokusuna benzediğini söylüyor.
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Çılgın baba oğul yine takipçilerini şaşırttı.
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Youtube'da "What's Inside" (İçinde ne var) kanalı bu defa, internetten satın aldıkları kaplumbağa kabuğunu kestiler.
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Kestikleri kaplumbağa kabuğunun içinden bakın neler çıktı.
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Kabuğun iç kısmını inceleyen baba oğul, kabuğun içinin sert kemiksi bir yapıda olduğunu belirtti.
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İşte kaplumbağa kabuğunun iç görüntüsü...
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