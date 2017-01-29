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Nesnelerin içinde neler var?

30 Kasım 2016 Çarşamba, 10:04:16

Nesnelerin daha önce hiç görmediğiniz ortadan ikiye kesilmiş halleri

  • 1
    1 | 121

    EŞYALARIN İÇİNE NE VAR?

    Kredi kartı

  • 2
    2 | 121

    Bowling topu

  • 3
    3 | 121

    Benzin istasyonu

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YORUMLAR 1
  • Misafir 27 Aralık 2016 Salı 08:51
    96 nolu cihaz Mr değil Bilgisayarlı Tomografidir.
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