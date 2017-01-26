26 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YAŞAM

Ünlülerin şaşkına çeviren ünsüz ikizleri!

30 Kasım 2016 Çarşamba, 10:21:27

İnsanların çift yaratıldığının kanıtı olan bu bebekleri görünce çok şaşıracaksınız. İşte fotoğraflarıyla ünlüleri aratmayan bebekler...

  • 1
    1 | 80

    İsveçli Leonardo Di Caprio

  • 2
    2 | 80

    Brezilyalı Danny DeVito

  • 3
    3 | 80

    Meksikalı Morgan Freeman yemek hazırlıyor.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 1
  • Misafir 02 Aralık 2016 Cuma 09:04
    bazıları ünlülerin kendi küçüklükleri, bazılarının alakası yok, bazılarının pozlar-duruşlar benziyor sadece
Kalan karakter : 300