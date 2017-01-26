YAŞAM
Ünlülerin şaşkına çeviren ünsüz ikizleri!
30 Kasım 2016 Çarşamba, 10:21:27 | Güncelleme: 26 Ocak 2017 Perşembe, 15:54:19
İnsanların çift yaratıldığının kanıtı olan bu bebekleri görünce çok şaşıracaksınız. İşte fotoğraflarıyla ünlüleri aratmayan bebekler...
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İsveçli Leonardo Di Caprio
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Meksikalı Morgan Freeman yemek hazırlıyor.
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Endonezyalı Barrack Obama
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Jeff Goldblum, Hindistan'da doğsaydı böyle olurdu
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Vladimir Putin'in Çinli dublörü...
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Jay-Z'nin kız ikiz kardeşi olsa böyle olurdu...
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Bu da Jim Carrey'nin Rus topraklarındaki kaybolmuş ikizi...
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Taylor Lautner'ın kadın versiyonu
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Makedonya topraklarının Britney Spears'ı
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Rus'ların gurur kaynağı Leonardo Di Caprio
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Brad Pitt, Asya topraklarında boyacılık yaparken...
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Kanye West'in Mısırlı ikiz kardeşi... İsmi de Kanye East...
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Meksikalı Barrack Obama. Meksika topraklarında Obama'yı temsil ediyor...
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Bu da Perulu Morgan Freeman
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Kit Harington, Amerikalı olursa...
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Japonların üstün teknoloji harikası Johnny Depp taklidi...
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Laurence Fishburne beyaz olsa böyle olurdu...
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Hindistanlı Nicholas Cage
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Hindistanlı Bradley Cooper
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Hulk Hogan'ın yıllar önce kaybolmuş kardeşi
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Hem mutlu hem neşeli hem de Koreli Danny Devito
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Jason Alexander'ın öz kızı olsa ancak bu kadar benzerler
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Vietnamlı kamyoncu George W. Bush
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Hintli Kaptan Jack Sparrow
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Hintli Kaptan Jack Sparrow
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Milla Jovovich'in Rus erkeği versiyonu...
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Laurence Fishburn'ün kadın versiyonu otobüste uyuklarken...
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Ryan Gosling'in müslüman Arap versiyonu...
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En az gerçeği kadar güzel, Brezilyalı Megan Fox
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Kobe Bryant'ın Photoshop ile beyazlaştırılmış hali gibi...
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Danimarkalı hava durumu sunucusu Barrack Obama...
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İngiltere'nin küçük prensi George
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The Rugrats'dan Phil Deville
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