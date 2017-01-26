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İşte dünyanın en ürkütücü köprüleri

21 Aralık 2016 Çarşamba, 16:07:36 HABERTURK.COM

Ahşap köprüler bile insanı tedirgin ederken bir de cam köprünün üzerinden geçtiğinizi düşünün. İşte dünyanın korkunç olduğu kadar büyüleyen cam köprüleri...

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    Aiguille Du Midi cam gök geçit - Boşluğa atılan adım

    Yere uzaklıklığı 3842 metre olan cam platform, Fransa'nın Chamonix ilçesinde bulunuyor. Avrupanın en atraksiyonlu cam gök geçiti, üç kat camdan yapılmış. 

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    Aralık 2013'te açılan Aiuille Du Midi, ayaklarınızı yormadan Mont Blanc'a bu kadar yakın olmanızı sağlayabilir. Ayrıca, içinde bulunmaya cesaret gösteren herkese Basson Buzulu'nun müthiş ama ürkütücü manzarasında selfie imkanı veriyor.

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    Zhangjiajie cam köprüsü

    300 metre derinliğindeki vadide yer alan cam köprünün uzunluğu 430 metre yüksekliğinde bulunuyor. Çin'de yer alan köprü aynı zamanda kendi alanında dünyanın en uzunu olarak kabul ediliyor.

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