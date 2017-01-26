İşte dünyanın en ürkütücü köprüleri

21 Aralık 2016 Çarşamba, 16:07:36 | Güncelleme: 26 Ocak 2017 Perşembe, 16:19:12
HABERTURK.COM
Ahşap köprüler bile insanı tedirgin ederken bir de cam köprünün üzerinden geçtiğinizi düşünün. İşte dünyanın korkunç olduğu kadar büyüleyen cam köprüleri...
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Aiguille Du Midi cam gök geçit - Boşluğa atılan adım
Yere uzaklıklığı 3842 metre olan cam platform, Fransa'nın Chamonix ilçesinde bulunuyor. Avrupanın en atraksiyonlu cam gök geçiti, üç kat camdan yapılmış.
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Aralık 2013'te açılan Aiuille Du Midi, ayaklarınızı yormadan Mont Blanc'a bu kadar yakın olmanızı sağlayabilir. Ayrıca, içinde bulunmaya cesaret gösteren herkese Basson Buzulu'nun müthiş ama ürkütücü manzarasında selfie imkanı veriyor.
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Zhangjiajie cam köprüsü
300 metre derinliğindeki vadide yer alan cam köprünün uzunluğu 430 metre yüksekliğinde bulunuyor. Çin'de yer alan köprü aynı zamanda kendi alanında dünyanın en uzunu olarak kabul ediliyor.
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Yetkililer, Ağustos 2016'da açılan köprünün dayanıklılığını test edebilmek için, hem köprüden arabayla geçmiş hem de camı balyozla kırmaya çalışmışlar.
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Buzulu gökyüzünden izleyin...
Kanada'nın Jasper Ulusal Parkı'nda bulunan, camdan köprü Nisan 2013'te açılmış. U şeklindeki cam yol sizi ana kayadan 30 metre uzaklaştırıyor ve kendiniz bir anda boşlukta yürüyormuş gibi hissediyorsunuz.
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Cam köprüde yürüme cesareti gösterirseniz, yaklaşık 330 metre aşağıdaki buzulla birlikte Kanada'nın ihtişamlı Rocky Dağları'nı da görebilirsiniz.
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Tianmen Dağı
Baktığınız da bile başınız dönüyor değil mi? 1.4 kilometre yükseklikteki dik kayalığa sabitlenmiş olan bu yolun üç ayrı cam platformu bulunuyor.
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En ünlü olanı ise 100 metre uzunluğundaki 'Ejderha Sarmalı Uçurumu'. Kasım 2011'de açılan bu korkutucu yapı, Çin'de bulunan Zhangjiajie Cam Köprüsü'nde sadece 85 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Buraya çıkmadan siz en iyisi bir süre düşünün.
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Dachstein Gökyüzü Yürüyüş Yolu
2700 metre yüksekliğinde bulunan platform, Alp manzarasının eşsizliğiyle sonsuzluğun remini çiziyor sanki.
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Temmuz 2013'te Salzburg'da açılan cam yol, 14 basamaktan oluşuyor ve tam altında Dachstein buzulu yer alıyor.
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Ngong Ping 360
Hong Kong'un Lantau Adası'nda limandan başlayan ve ormanlık dağdaki Tian Tan Buda Heykeli'nin yanına ulaşan 5,7 kilometrelik teleferik hattındaki kabinlerin tabanları camla kaplı.
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Eylül 2006'da açılan teleferik, insanlara korku dolu anlar yaşatsa da 360 derecelik manzarasıyla gönüllerini almayı başarıyor.
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Haohan Qiao Köprüsü
180 metre yükseklikte, 300 metre uzunluğundaki bu asma köprünün bir diğer adı da 'Cesur Adamın Köprüsü'. Çin'in Pingjiang Bölgesi'ndeki, Shiniuzhai Ulusal Jeoparkı'nda bulunan asma köprü, ahşap olarak inşa edilmişti.
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İnşa edilen köprünün zemini şimdi tamamen 24mm kalınlığında cam panellerle kaplı ve aynı anda 800 ziyaretçiyi üzerinde taşıyabilecek kadar da sağlam.
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Büyük Kanyon Yürüyüşü
Kolorado'da turistlerin uğrak noktası Büyük Kanyon'a yukarıdan bakmak muhteşem bir haz veriyor. At nalı şeklindeki bu cam yürüyüş yolu, nehir yatağının 1200 metre yüksekliğinde bulunuyor.
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Kendinizi çurumun kenarında hissedeceksiniz...
Longgang Ulusal Parkı'nda bulunan nal şeklindeki cam yürüyüş yolu, ana kayadan 30 metre uzaklıkta yer alıyor. Aşağıya bakmak ise oldukça ürkütücü olmalı.
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Balerinlerin dans platformu...
Çin'in Wulong Ulusal Parkı'nda bulunan bu cam platform, Karst Vadisi'nin 250 metre üzerine kurulmuş. Baş döndüren yüksekliğe sahip olan platform, balerinlerin de gösterilerini sunma yeri.