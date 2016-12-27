Başak burcu 2017 yılı yorumları

2017 yılında parasal konularda şansı yakalayabilirsiniz sevgili Başak ve yükselen Başaklar. Ticari bir işiniz varsa bu sene işinizde bolluk ve bereketi fazlasıyla tadacaksınız. Geçtiğimiz sene başlattığınız işlerin karşılığını parasal yönden alabileceğiniz bir yıl içindesiniz. Bir ev almak veya mal, mülk sahibi olmak, para harcamak bu yıl her zamankinden daha cazip görünebilir. Ekim ayından sonra daha çeşitli iş kolları, iş fırsatları size cazip gelebilir.

2017 yılında da ailenizle ilgili her türlü sorumluluk altındasınız sevgili Başaklar. Yuvanızı kurmak, aile sorumluluğunu üstlenmek öne çıkabilir. Ailenizden bir insanın bakımını üstlenebilirsiniz ya da bu sene kendi sağlığınıza ve evliliğinize, ilişkilerinize yönelebilirsiniz.

İŞ/PARA/KARİYER

28 Ocaktaki yeniayla beraber iş hayatınızdaki önemli kararlarınızı devreye sokabilirsiniz. İş hayatınızda bu dönemde başlayacağınız projeler, giriştiğiniz işler uzun soluklu olacak.

03 Şubat’tan sonra alacaklarınızı kuracağınız ilişkilerle daha kolay elde edebilirsiniz. Girişimci yönünüz ağır basacak. 10-12 şubat ta elinize para geçebilir.

04 Mart’ta ortak parasal alanınızda Venüs’ün gerilemesi normal seyir halinde olan para girdi çıktılarınızı etkileyebilir. Hizmetlerinizin parasal karşılığını alamayabilirsiniz. Maddi konularda 18-24-26-29 Mart ta yüzünüz gülebilir.

28 Nisan itibarıyla Merkür, yabancılarla yapılacak işler, seyahat, eğitim alanlarınızda geriliyor. Bu tarihten sonra bir tatile çıkacaksanız, seyahat yapacaksanız evraklarınızı iyice gözden geçirin, pasaportunuzu alıp almadığınızı kontrol edin. Anlaşmalardan kaçınmanız gerektiğini unutmayın. 21 Nisan dan sonra enerjinizi kariyerinize yönlendireceksiniz. Fikirlerinizi insanlara yaymak, paylaşmak önemli olacak.

11 Mayıs’ta oluşan Dolunay, iletişimsel konularda hızlı gelişmeleri karşınıza getirebilir. Satış, reklam, pazarlama, yayıncılık, ulaşım, medyayla ilgili konularda da önemli sonuçlar bu Dolunay ile beraber karşınıza gelebilir.

Bu ay sizin için önemli ve 25 Mayıs’ta oluşan yeniay la birlikte kariyer hayatınızda önemli karar ve başlangıçlar karşınıza gelebilir.

13 Haziran da büyük bir iş görüşmesi karşınıza gelecek. Adeta tüm uğraşılarınızın karşılığını bu tarih ve civarında alabilirsiniz. 20-21 Haziran da sizi destekliyor.26 Temmuz dan sonraysa planlarınızı paylaşmak ve anlatmak için uygun bir döneme gireceksiniz.

07 Ağustos’ta Parçalı Ay Tutulması yaşanacak. Bu tutulmayla beraber iş koşullarınız, çalışanlarınızla ilgili konularda zorlanabilirsiniz.

21 Ağustos taki Güneş Tutulması sizin kontrolünüz dışında gelişecek olaylarla dolu olabilir. Bu süreçte hesapta olmayan birtakım gelişmeler canınızı sıkabilir. Riskli girişimler, atılacak adımlar istenmeyen birtakım olayları karşınıza getirebilir.

22 Eylül itibarıyla kimliğinizi parasal konularda ortaya koyacaksınız. Para anlamında kendinizi güvende hissetmek isteyeceksiniz.

10 Ekim de jüpiter satış, reklam, pazarlama, yayıncılık, bilgisayar, network gibi işlerinizde size fırsatlar sunmaya başlıyor. 1 yıl boyunca bu alanlarınızda güzel ve etkili gelişmeler yaşanabilir.

Kasım ayı ticari becerileriniz yüksek, kazançlarınız konusunda 04 kasıma dikkat edin. Anlık davranışlarınızla ticari ilişkilerinizi zedeleyebilirsiniz.

03 Aralık’ta kariyerinizde önemli sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Özel hayatınızdaki bazı gelişmeler her ne kadar algınızı kısıtlasa da kariyerinizdeki gelişmeleri bu dolunayda iyi takip edin.

AŞK/ EVLİLİK/ İLİŞKİLER

03 Ocak itibarıyla sevdiğiniz insanla duygusal bağlarınızı güçlendirebileceksiniz. Yine onun hayatını daha ön plana almak, bir anlamda kendinizi kurban etme gibi etkileriniz de oluşabilir.

12 Ocaktan sonra aşk hayatınıza odaklanacaksınız. İlişkilerinizde sevme ve sevilme ihtiyacınızın artacak. 26 şubat ta oluşan Güneş tutulması, ikili ilişkiler alanınızda gerçekleşiyor. Ortaklaşa işlerde, özel ilişkilerinizde hızlı ve sürpriz gelişmeler bu tutulmayla beraber ön plana çıkacak.

Nisan başında Venüs’ün ikili ilişkiler alanınıza kaymasıyla beraber 15 Nisan’a kadar ilişkilerinizde bazı sıkıntılara hazırlıklı olun. Eski dönem tamamlanmamış, karşılıklı tamamlamaya yönelik aşklar, ilişkiler karşınıza gelebilir.

Temmuz başında çevrenizden alacağınız etkilerle bolca gezecek, sosyal ortamlarınızı ve özel ilişkilerinizi dengelemeye uğraşacaksınız. 07 temmuz da aşk toplum içinde önemli bir iş sorumluluğunda karşınıza çıkabilir.

05 Eylüldeki dolunay evlilik ve ikili ilişkiler alanlarınızda duygusal konuları karşınıza getirebilir. Neyseki bu tarihte düzelen Merkür le iletişiminizi doğru kullanarak sorunlarınızı atlatabilirsiniz. Yine evlilik, ilişki adımı, nişan, sözlenme gibi konularda kararlar devrede.

05 Ekim de çekiciliğiniz yüksek. Dış ortamlarda insanları etkilemeyi başaracaksınız. Kadınların ve erkeklerin ilgisini, beğenisini üzerinizde hissedecek, flörtöz olacaksınız.

18 Kasımdaki yeniay ev, aile yuvanızla ilgili her tür başlangıcı yapacağınız bir yeniay. Yerleşimle ilgili konularda harekete geçebilirsiniz.

Aralık ayı ilginizi yuvanıza ve ailevi konulara yönelteceksiniz. Bu alandaki önemli sorumluluklar son görev olarak 06 Aralık’ta karşınıza gelebilir.

SAĞLIK

07 şubat ve sonrasında sağlığınızı gözden geçirmek, kontrollerinizi yaptırmak için uygun bir döneme gireceksiniz. 11 Şubat’taki Ay tutulması sağlığınızı etkiliyor. Bu tutulmayla beraber görünmeyen, uzun zamandır ihmal ettiğiniz sağlık konuları karşınıza gelebilir. 20 Temmuz dan sonra enerjinizde azalmalar görülebilir. Bağışıklık sisteminize dikkat edin. Bu dönemde vitamin takviyeleri işinize yarayabilir.

05 Eylül’de Mars ın sizin burcunuza geçmesiyle beraber sağlığınızda rahatlamalar görülebilir. Enerjiniz yerine geliyor. Kendinizi güçlü ve dinamik hissedeceksiniz. Yalnız sakarlıklara, düşmelere ve kalkmalara dikkat edin. Hızlı hareket eden yapınızla sakarlıkları hayatınıza çekebilirsiniz.

EĞİTİM

10 Nisan dan sonra merkür eğitim alanlarınızda geriliyor. Eğitim hayatınızda kendinizi istediğiniz gibi ifade edemeyebilir, geçmişte yaşadığınız sorunların karşınıza dikildiğini görebilirsiniz. 16 Mayıs sonrasında derslerinizin üzerine düşmek, bir kursa katılmak, yeni eğitim programlarının peşine düşmek isteyebilirsiniz. 10 Ekim de jüpiter in eğitim ve öğrenim alanlarınıza geçmesiyle birlikte öğrenmekten, okumaktan büyük keyif alacaksınız. Özellikle ilk ve orta öğrenimde şans sizden yana.