Boğa burcu 2017 yılı yorumları

Bu yıl Satürn’den alacağınız etkilerle ortak parasal konularda bazı daralmalar, sıkıntı ve sorunlar yaşamanız muhtemel. Bu yüzden ortaklaşa atılacak adımlarda çok ciddi bir borcun altına girmemeli, başkalarına kefil olmamalısınız. Bir yandan da işinizi değiştirebilir, yeni bir projeye başlayabilir, beraber çalıştığınız insanlarla güzel ve dengeli işler çıkartabilirsiniz. İş kollarında bu sene hayat sizi destekliyor.. İnsan kaynakları, aracılık görevleri, iletişim faaliyetleri, insan ilişkilerine dayalı alanlarda, mimarlık, hukuk, danışmanlık, moda, sanat, sinema, tekstil, politikada iş şanslarınız yüksek. Sağlığınızda zorlandığınız konular varsa daha iyi sonuçlar alabilirsiniz.

İŞ/PARA/KARİYER

28 Ocakta oluşan yeniay, kariyer hayatınızda önemli başlangıçları ve yenilikleri karşınıza getirecek. 07 şubat itibarıyla iş ve kariyer konularınız daha da hızlanabilir. Kariyerinizle ilgili konularda daha fazla görüşmeler ve konuşmalar içinde olacaksınız. Kariyer hayatınızda ve iş alanlarınızda 21- 23 Şubatta çok özel ve fırsatlı teklifler karşınıza gelebilir. Bu fırsatları etkili bir şekilde kullanmaya çalışın.

04 mart itibarıyla iş ve hizmet alanlarınızda sıkıntı ve sorunlar, ilişki problemleri karşınıza gelebilir. Daha önceden ertelediğiniz, çözmediğiniz konularla ay sonuna kadar yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz.

07-08-09 Martta güçlü işbirlikleri sizi yukarılara taşıyabilir. Çevrenizle yapacağınız planları hayatınıza taşıyabilir, önemli bir medya işine başlayabilirsiniz.

10 Nisan'da Merkür sizin kişisel evinizde gerileyecek. Kendinizi anlatırken, yanlış ifadelere daha yatkın olabilirsiniz. Önemli anlaşmalardan, başlangıçlardan ve adımlardan kaçınmaya lütfen özen gösterin.

11 Nisan’daki Dolunay, iş, hizmet ve sağlık alanlarınızı etkiliyor sevgili Boğalar. İşinizle ilgili beklenmedik konu ve olaylara, duygusal streslere, duygusal sonlanmalara, bitişlere, anlık kararlara hazırlıklı olmalısınız.

Mayıs ayında merkür’ün düzelmesiyle beraber maddi konularda ve aşk hayatınızda iletişiminiz daha düzenli olabilir. Çevrenizden göreceğiniz destekler, teklifler 04-09 Mayıs’ta karşınıza gelecek.

20 Mayıs itibarıyla artık tam anlamıyla kimliğinizi ve kişiliğinizi parasal konulara yönlendiriyor olacaksınız. Parasal olarak kendinizi güvende hissetme ihtiyacınız yüksek olacak.

09 Hazirandaki dolunay, yatırımlarınız açısından önemli bir Dolunay olabilir. Tam da bu kadar parasal konulara odaklanmışken karşınıza çıkacak bir borç, bir ödeme, sizi biraz zorlayabilir.

20 Haziran’da özellikle parasal konularda güzel sonuçlar elde etmeye yatkın olacaksınız.

Fikir ve düşüncelerinizi çevrenize aktarırken, görüşmelerinizde bazı sürtüşmeler ve sıkılgan adımlar 02- 05- 10 -18 Temmuz da devrede olabilir. Bu tarihlerde otoritelerle anlaşmazlıklara dikkat edin. 05 Temmuz da para kazançlarınızı arttıracağınız ve ilişkilerinizi maddi konular üzerinden döndüreceğiniz bir döneme giriş yapıyorsunuz.

07 Ağustosta oluşan Parçalı Ay tutulması daha çok kariyer hayatınızda önemli sonuçları; yeni başlangıçları, sonlanmaları hayatınıza hızlı ve beklenmedik olaylarla taşıyacak sevgili Boğalar.

30 Eylül iş alanlarınızda becerilerinizi daha fazla ortaya koyacağınız bir sürece gireceksiniz. Bir yandan da dengeli adımlarla iş arkadaşlarınızla iletişiminiz artabilir, plan ve projeleriniz devreye girebilir.

19 ekimdeki yeniay, sizin iş, hizmet ve sağlık alanlarınızda gerçekleşecek yani işinizle ilgili her tür konudaki yeni başlangıcınızı, adımlarınızı, plan ve projelerinizi ortaya koymak için hayatınızı destekleyecek.

Maddi anlamda önemli sorumluluklar, halledilmesi gereken konular 06 Aralık’ta devrede.18 Aralık’taki yeniay, ortaklaşa parasal konularda yeni adımları karşınıza getirecek.

AŞK/ EVLİLİK/ İLİŞKİLER

06 Haziran ve sonrasında kendinize, dış görüntünüze, fiziki güzelliğinize önem vermeye başlıyorsunuz. Bu üç haftalık süreç içinde alışveriş yapmaktan keyif alacaksınız.

26 Temmuz’dan sonra artık aşkı konuşacaksınız. Aşka bakış açınız önem kazanıyor. 10-13- 22 ağustos tarihlerinde aile ve ev hayatınızda sorumluluklarınızı bilecek, kendinizi mutlu ve şanslı hissedeceksiniz. Evinizle ilgili kalkışacağınız projeler ve işlerde şans sizden yana.

21 Ağustos’taki Tam Güneş Tutulması aile hayatınızda, ev yaşantınızda önemli değişimleri, beklenmedik başlangıç kararlarını karşınıza getirebilir. Hayata esnek bakacağınız bu tutulmada değişimlerden zevk alabilir, kendi isteklerinize göre yaşantınızı şekillendirebilirsiniz.

24-30 Eylül sosyal çevreniz ve aşk hayatınızda dikkatli olun, aşk sizi hızlı bir şekilde bulabilir ya da sosyal çevrenizdeki insanların sizi ilişkiniz konusunda yanlış yönlendirmesi söz konusu olabilir. 20 Eylül itibarıyla eğer evli değilseniz, bu dönemde flörtler yaşayabilirsiniz. Evliyseniz de daha ziyade cinsel hayatınız açısından hareketli, keyifli günler sizi bekliyor olacak.

10 Ekimde Jüpiter sizin karşıt burcunuz olan Akrep burcuna geçiyor. İkili ilişkiler, evlilik ve özel hayatınızda oldukça keyifli ve şanslı etkiler altına giriyorsunuz. 04 kasımdaki Dolunay ile beraber hayatınızla ilgili önemli kararlara odaklanabilirsiniz.

SAĞLIK

Bu sene Jüpiter’den aldığınız etkilerle sağlığınızda güzel gelişmeler içine giriyorsunuz. Sağlığınızda zorlandığınız konular varsa daha iyi sonuçlar alabilirsiniz. Yalnız tatlı ve zengin yiyecek tüketiminiz artabilir. Bu süreçte kilo almaya da müsait olacaksınız.

04 mart ta venüs gerilemeye başlıyor. Kendinizle olan bağlantınız, sağlığınız, güzelliğiniz bu dönemde zayıflayabilir. Kesinlikle önemli bir ameliyat, estetik operasyondan uzak durun, sağlığınıza gereken özeni gösterin.

20 Mart itibarıyla artık biraz dinlenmek, sağlık alanınıza özen göstermek, biraz daha geriden durarak plan yapmak zamanınız başlıyor. Bu dönemde bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirin.

22 Ekimden sonra sağlığınızı ihmal etmemelisiniz. Özellikle böbrek ve bel bölgesindeki problemler ortaya çıkabilir.

EĞİTİM

Bu sene eğitim konularında keyfinizi ve konsantrasyonunuzu arttıracak fırsatların peşinden gidebilirsiniz. Genel olarak eğitim hayatınızda çok ciddi sıkıntılar yaşamayacaksınız.

Ocak ayına eğitimsel alanlarınıza odaklanarak giriş yapacaksınız sevgili Boğa ve yükselen Boğalar. Bu ay içinde kendinizi etkili bir şekilde derslerinize verebilir, istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz.

20 Aralık’ta Satürn Oğlak burcuna geçiyor. Yüksek eğitim, yabancı eğitim alanlarınızda önemli sorumluluklarla karşılaşacaksınız. Bazı sınavlarınızda zorlanmalarınız olsa bile, sorumluluklarınızı bilerek, sıkı çalışarak hayalinizdeki meslek için adımlar atabilirsiniz.

21 aralıktan sonra eğitim hayatınızda kendinizi göstermekten hoşlanacaksınız.