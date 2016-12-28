Gerçek mi, sahte mi?

28 Aralık 2016 Çarşamba, 10:28:15 | Güncelleme: 10:33:20
İnternet ortamında gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın!
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Life Dergisi gerçekliği tartışılan fotoğrafları incelemeye devam ediyor. İlk fotoğrafta diş tedavisi gören bir aslan yavrusu var. Ancak bu kare 1964 yılında '1 Nisan şakası' için birleştirilen iki fotoğraftan oluşuyor.
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SAHTE
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Ağaç üzerinde yaşayan evsiz
SAHTE
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Başını arkaya çeviren barmen
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'Et öldürür' dövmeli domuz
SAHTE
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Göze yerleştirilen platin kalp
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SAHTE
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SAHTE
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Sadece bir patates
SAHTE
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Motor sporlarının gözüpek yarışçısı Robbie Knievel, motoruyla kendi rekorunu kırarak Arizona Büyük Kanyon'da 60 metre genişliğindeki uçurumdan atladı.
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Çölde duş kabinleri
Ürdün'de Wadi Rum çölüne turistler için portatif banyo konuldu.
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Romi (Sol) ve Dexter Londra'da köpekler için düzenlenen çay partisine katıldı.