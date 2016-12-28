Gerçek mi, sahte mi?

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Life Dergisi gerçekliği tartışılan fotoğrafları incelemeye devam ediyor. İlk fotoğrafta diş tedavisi gören bir aslan yavrusu var. Ancak bu kare 1964 yılında '1 Nisan şakası' için birleştirilen iki fotoğraftan oluşuyor.