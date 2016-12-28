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YAŞAM

Gerçek mi, sahte mi?

28 Aralık 2016 Çarşamba, 10:28:15

İnternet ortamında gördüğünüz her fotoğrafa inanmayın!

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    1 | 19
    Life Dergisi gerçekliği tartışılan fotoğrafları incelemeye devam ediyor. İlk fotoğrafta diş tedavisi gören bir aslan yavrusu var. Ancak bu kare 1964 yılında '1 Nisan şakası' için birleştirilen iki fotoğraftan oluşuyor.
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    2 | 19

    SAHTE

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    3 | 19

    Ağaç üzerinde yaşayan evsiz

    SAHTE

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