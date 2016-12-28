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YAŞAM

Bu fotoğraflar sizi o günlere geri götürecek

28 Aralık 2016 Çarşamba, 14:33:37

İstanbul'un simgelerinden birisi olan Kadıköy'ün daha önce hiç görülmeyen fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü

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    Bu fotoğraf tam 37 yıl öncesine ait. Kasım 1979'da Libya’dan aldığı 96 bin tonluk ham petrolü Köstence Limanı'na götürmek için boğazdan geçen 150 bin grostonluk Rumen tankeri "İndependenta", Haydarpaşa açıklarında Karadeniz yönünden gelen Yunan kosteri Evriali’yle çarpışmıştı.

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    96 bin tonluk ham petrolün aktığı deniz yanmaya başlar.  Gemi de tamamen yanar ve kullanılamaz hale gelir. Geminin ölen 43 mürettebatından bazılarının cesedi ilerleyen günlerde yanmış halde kıyıya vurur.

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    Tanker enkazının kaldırıması görevi Deniz Kuvvetleri'ne veriliyor fakat Deniz Kuvvetleri tarafından da enkazın kaldırılma görevi özel firmaya devrediliyor. 1983 yılının sonlarına doğru, görevi devralan firma iflas ederken, 1986 yılında, iş başka bir firmaya veriliyor. Tarihler Nisan 1987'yi gösterdiğinde ise enkaz Tuzla'ya doğru çekilmeye başlanıyor. Bu talihsiz kazanın fotoğraflarını ise gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Haluk Özözlü çekiyor.

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