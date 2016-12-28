28 Aralık 2016 Çarşamba, 14:33:37 | Güncelleme: 15:41:02
İstanbul'un simgelerinden birisi olan Kadıköy'ün daha önce hiç görülmeyen fotoğrafları sosyal medyada büyük ilgi gördü
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Bu fotoğraf tam 37 yıl öncesine ait. Kasım 1979'da Libya’dan aldığı 96 bin tonluk ham petrolü Köstence Limanı'na götürmek için boğazdan geçen 150 bin grostonluk Rumen tankeri "İndependenta", Haydarpaşa açıklarında Karadeniz yönünden gelen Yunan kosteri Evriali’yle çarpışmıştı.
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96 bin tonluk ham petrolün aktığı deniz yanmaya başlar. Gemi de tamamen yanar ve kullanılamaz hale gelir. Geminin ölen 43 mürettebatından bazılarının cesedi ilerleyen günlerde yanmış halde kıyıya vurur.
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Tanker enkazının kaldırıması görevi Deniz Kuvvetleri'ne veriliyor fakat Deniz Kuvvetleri tarafından da enkazın kaldırılma görevi özel firmaya devrediliyor. 1983 yılının sonlarına doğru, görevi devralan firma iflas ederken, 1986 yılında, iş başka bir firmaya veriliyor. Tarihler Nisan 1987'yi gösterdiğinde ise enkaz Tuzla'ya doğru çekilmeye başlanıyor. Bu talihsiz kazanın fotoğraflarını ise gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Haluk Özözlü çekiyor.
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İşte çekenleri belli olmayan ve belki de Kadıköy'ün hiç görmediğiniz diğer fotoğrafları.
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Kadıköy'de gerçekleştirilen Kabotaj Bayramı kutlamalarından bir kare.
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Kadıköy İskelesi inşaa halindeyken.
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1962 yılında Bağdat Caddesi
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Erenköy tren istasyonu
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Kadıköy Fenerbahçe sahilinde bir deniz hamamı.
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1919 Kadıköy Meydan.
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Moda Sahili-1950
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Günümüzden onlarca yıl önce Kadıköy sahili bu şekildeydi.
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1936'dan Kadıköy Suadiye.
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Günümüzde Boğa Heykeli'nin bulunduğu yerde gerçekleştirilen bir cenaze töreni.
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Aşırı kirlilik nedeniyle günümüzde ıslah çalışması başlatılan Kurabağalıdere 1865 yılında ise bu görüntüdeydi.
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Kurbağalıdere.
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Yine Kurbağalıdere, yıl 1937
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Günümüzde otobüs duraklarının olduğu Kadıköy Meydan 20'li yıllarda bu görüntüdeydi.
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Kalamış İskelesi.
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Fenerbahçe İskelesi 1929 kışından bir kare.
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Yine 1929 kışından Kadıköy-Göztepe
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1950'li yıllardan Moda İskelesi
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Tam 168 yıl öncesinden kalma "Fenerbahçe Sahil" görüntüsü.