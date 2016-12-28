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Tanker enkazının kaldırıması görevi Deniz Kuvvetleri'ne veriliyor fakat Deniz Kuvvetleri tarafından da enkazın kaldırılma görevi özel firmaya devrediliyor. 1983 yılının sonlarına doğru, görevi devralan firma iflas ederken, 1986 yılında, iş başka bir firmaya veriliyor. Tarihler Nisan 1987'yi gösterdiğinde ise enkaz Tuzla'ya doğru çekilmeye başlanıyor. Bu talihsiz kazanın fotoğraflarını ise gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Haluk Özözlü çekiyor.