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Mustafa Topaloğlu kimdir?
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Mustafa Topaloğlu kimdir?

Mustafa Topaloğlu kimdir? Mustafa Topaloğlu'nun hayat hikayesi ve albümlerine dair tüm bilgiler...

30 Aralık 2016 Cuma, 11:57:15 Güncelleme: 12:06:53

Mustafa Topaloğlu, 1 Ocak 1957 tarihinde Artvin'in Hopa ilçesinde dünyaya gelen Türk şarkıcıdır. İsmi "Emine" adlı albümüyle Türkiye'de herkes tarafından tanınmıştır. 1990'larda kardeşi Hilmi Topaloğlu ile birlikte kurduğu Prestij Müzik şirketi ile birçok albüm yayınlamıştır.

"Taktım" adlı şarkısının klibi uzay dekorlarıyla çekilmiş ve medyada uzunca bir süre konuşulmuştur. Aynı zamanda magazin dünyasında "Uzaylı Türkücü" olarak da bilinmektedir.

2012'nin Mayıs ayında bir yarışma programında uzunca bir süre yarışmış ve televizyonlarda sık sık yer almıştır. ABD Başkanı Obama için yaptığı "Obama" adlı bir single'ı ile de çok konuşulmuştur.

Albümleri

- Beraber

- Beyaz Gelin

- Bizim Düğün

- Canım

- Emine

- Hedef İnsanlık

- Kafam Bozuk Bu Sıralar

- Keyf

- Konuş

- Makbule

- Memişler

- Muallim

- Taktım

- Yakarım Alimallah

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