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"Evlerimiz ve mahalle boş kalıyor. Ben de Bursa’da oturuyorum. İlkbaharla birlikte köyüme gelerek zeytin ağaçlarımın bakımını yapıyorum. Şu anda mahallede ben ve bir komşum olmak üzere, sadece iki kişi yaşıyoruz. Köyde kimse kalmadığı için hırsızlar zaman zaman evlerimize giriyor. Başta canımız olmak üzere mal varlığımızı korumak amacıyla demir kapı yaptık. Köyde kimse olmadığı için gündüzleri bile korkuyoruz. Kendimizi bu demir kapı sayesinde güvende hissediyoruz."