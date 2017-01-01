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Asma köprüye demir kapı yaptırdılar!

04 Ocak 2017 Çarşamba, 09:35:10 AA

Artvin'in Zeytincik köyünde yaşayan vatandaşlar, 70 metrelik asma köprünün ortasına, güvenlik nedeniyle asma kilitli demir kapı taktırdı

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    Artvin'in Yusufeli ilçesi Zeytincik köyündeki vatandaşlar, evlerine ulaşabilmeleri için DSİ 26. Bölge Müdürlüğünce inşa edilen 70 metrelik asma köprünün ortasına, güvenlik nedeniyle asma kilitli demir kapı yaptırdı.

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    Zeytincik köyü arazileri ile yolunun bir bölümünün Deriner Barajı'nın suları altında kalması üzerine, mahalleye ulaşımı sağlamak için DSİ 26. Bölge Müdürlüğü tarafından, yüksekliği 100 metre, genişliği 1 metre 60 santimetre olan 70 metrelik asma köprü inşa edildi.

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    İlçe merkezine yaklaşık 40 kilometre uzakta bulunan Zeytincik köyü Ahalşen Mahallesi sakinleri, buraya ulaşımı sağlayan köprünün ortasına geçen yıl kendi imkanlarıyla asma kilitli demir kapı yaptırdı. Kışın Bursa'da, yazın Zeytincik köyünde yaşayan Necati Çelik (60), AA muhabirine, baraj inşasının ardından devletin evlerine ulaşımlarını sağlamaları amacıyla asma köprü yaptırdığını söyledi.

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    Çelik, "Baraj yapıldıktan sonra istimlak parasını alan bazı köy sakinleri maalesef başka illere göç etti. Bizim mahallede baraj öncesinde yaklaşık 25 hane vardı." dedi. Kış mevsiminde köylerinde kimsenin kalmadığını anlatan Çelik, şöyle devam etti:

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    "Evlerimiz ve mahalle boş kalıyor. Ben de Bursa’da oturuyorum. İlkbaharla birlikte köyüme gelerek zeytin ağaçlarımın bakımını yapıyorum. Şu anda mahallede ben ve bir komşum olmak üzere, sadece iki kişi yaşıyoruz. Köyde kimse kalmadığı için hırsızlar zaman zaman evlerimize giriyor. Başta canımız olmak üzere mal varlığımızı korumak amacıyla demir kapı yaptık. Köyde kimse olmadığı için gündüzleri bile korkuyoruz. Kendimizi bu demir kapı sayesinde güvende hissediyoruz."

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