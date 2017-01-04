04 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YAŞAM

Samsun'da 5 katlı binanın altından sokak geçiyor

04 Ocak 2017 Çarşamba, 09:35:10

Samsun'un İlkadım ilçesinde 5 katlı bir binanın altından sokak geçiyor. Görenleri şaşkına çeviren sokaktan vatandaşlar memnun

  • 1
    1 | 49

    Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi, Hisar Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın altından sokak geçmesi, görenleri şaşkına çeviriyor.

  • 2
    2 | 49

    Yıllar önce belediyenin planladığı sokak üzerine iki bina yapıldı. Yıllardır çıkmaz sokak olarak kullanılan yol, bundan 4 yıl önce bir binanın yıkılması ve diğer binanın da altı açılarak yayaların kullanımına sunuldu.

  • 3
    3 | 49

    Sokak üzerinde evleri bulunan vatandaşlar ise sokakların açılmasıyla birlikte evlerine daha kestirmeden gidebilme fırsatı buldu. 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300