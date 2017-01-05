Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (5 Ocak 2017)

BUGÜN ve yarın Ay, Koç burcunda dolaşıyor. Beyin sistemimiz uyarılıyor. Baş ağrıları, migren veya beyne kan hücumu etkili olabilir. Estetik operasyonlardan kaçınmalıyız. Beslenmede protein günleri olduğundan protein ağırlıklı beslenmek vücudumuzun ihtiyacını karşılayacaktır.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş konularına odaklı olduğunuz bu dönemde kişisel isteklerinize de biraz zaman ayırmalı ve arada rahatlamalısınız. Daha önceden konuşulmuş bir iş teklifi yeniden karşınıza gelebilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Seyahat veya eğitimle ilgili konularda bazı sıkışmalar ve sorunlar yaşıyorsunuz. Bugün, olayları gereğinden fazla büyütmekten kaçının. Aşk hayatınızda keyfiniz çok yüksek olacak.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal çevrenizde önemli iş konularını masaya yatırabilir, parasal konularda daha önceden konuşulmuş bir işinizi devreye sokabilirsiniz. Aile hayatınızda keyfiniz yerinde olacak.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Göz önünde bulunacağınız yerlerde ve kariyerinizde sorumluluklarınızla davranacaksınız. Bu aralar özel hayatınıza çok odaklısınız. Çok önemli bir görüşme tatlıya bağlanabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dış ortamlarda iş hayatınızdaki konuları konuşabilirsiniz. İşlerinizdeki gelişmelere bu aralar çok odaklısınız. Eski bir mesele veya iş konusu bu aralar yine gündeme gelebilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklaşa parasal işlerinizde sorumluluklarınızla hareket edeceksiniz. Aşk hayatınızda bazı eski konuşmalar karşınıza gelebilir. Bugün, eski aşklarınızdan önemli teklifler alabilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevdiğiniz insanla birbirinizi destekleyen bir iletişim içinde olabilirsiniz. Ev ve aile hayatınızda eski konuları ve meseleleri halletmek bugün kolay olacak. Şanslı etkiler altındasınız.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş ve hizmet alanlarınızda yapmanız gerekenlere odaklanacaksınız. Parasal işlerinizde önemli sorumluluklar alabilirsiniz. İletişime dayalı işlerinizde eski bir konu yeniden karşınıza gelebilir

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşkı duygularınızı gizlemeden yaşamak istiyorsunuz. Yaratıcılığa dayalı işlerinizde güzel sonuçlar almaya yatkınsınız. Daha önceden konuşulmuş bir iş bugün karşınıza gelebilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ailevi konular önem kazanıyor. İşlerinizdeki bazı sorunları halletmenin yolu aile hayatınızda yakalayacağınız huzurdan geçiyor. Önemli bir iş yeniden gündeminizde yer alabilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önemli işlerinizi çevrenizin desteğiyle tamamlayacaksınız. Eskiden konuşulmuş bir para işini devreye sokabilirsiniz. Çevrenizdeki insanların sorumlulukları size ağır gelebilir

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ortamlarınızda yaşadığınız sorunlar işbirlikçi yapınızla çözülebilir. Maddi konularda sorumluluklarınızı yerine getireceksiniz. Konuşulmuş bir işle ilgilenebilirsiniz

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN