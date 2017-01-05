Tek yumurta ikizleri aynı adamla evleniyor!

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Böylesi sıra dışı bir ilişkinin oluşmasına aslında Ben, önayak olmuş: “Hayatımda ilk defa aynı anda iki kız arkadaşım oldu. Dürüst olmak gerekirse bu oldukça zorlayıcı bir şey çünkü ikisine de tamamen eşit davranmak gerekiyor. Birisi için ne yapıyorsam, diğeri için de aynı şeyi yapmak zorundayım."