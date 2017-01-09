Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları

05 Ocak 2017 Perşembe, 18:06:23 | Güncelleme: 09 Ocak 2017 Pazartesi, 14:14:52
Birbirinden özel mimarisiyle, dünyanın en farklı binaları... James Bond filminden çıkmış gibi görünümleriyle, sıradan tasarımlardan kolayca sıyrılan binalar nefesinizi kesecek. İşte dünyanın dört bir yanından en ilginç tasarımlı yapılar...
1
1|95
Philadelphia City Hall, ABD
2
2|95
Buzludzha, Bulgaristan
3
3|95
Mahanakhon Tower, Tayland
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4
4|95
Polygone Riviera, Fransa
5
5|95
Riverside Museum, Birleşik Krallık
6
6|95
Eski Deneysel Tıp Araştırmaları Enstitüsü Binası, Almanya
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7
7|95
Anti Atom Bombası Araştırmaları Merkezine kurulmuş tren garı ofisi, İsveç
8
8|95
Maison St Cyr, Belçika
9
9|95
Fort Alexander (Plague Fort), rusya
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10
10|95
Clermont-Ferrand Katedrali, Fransa
11
11|95
Dc Tower I, Viyana
12
12|95
Belarus Ulusal Kütüphanesi, Belarus
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13
13|95
Katolik kilisesi, İspanya
14
14|95
Kilise, İzlanda
15
15|95
Kilise, Finlandiya
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16
16|95
The Maze Tower, Dubai
17
17|95
Oackley şirket binası, ABD
18
18|95
Sağlık Bakanlığı binası, İspanya
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19
19|95
Aiguille Du Midi Dağı, Fransa
20
20|95
Ferrari Dünyası, Abu Dabi
21
21|95
Tapei Gözlemevi, Tapei Çin
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22
22|95
Ryugyong Hotel, Kuzey Kore
23
23|95
Nakagin Capsule Tower, Japonya
24
24|95
Ostankino Broadcast Tower, Rusya
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25
25|95
Evlendirme sarayı, Türkmenistan
26
26|95
Pacific Tasarım Merkezi, Kırmızı Bina, Hollywood ABD