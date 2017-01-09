09 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YAŞAM

Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları

05 Ocak 2017 Perşembe, 18:06:23

Birbirinden özel mimarisiyle, dünyanın en farklı binaları... James Bond filminden çıkmış gibi görünümleriyle, sıradan tasarımlardan kolayca sıyrılan binalar nefesinizi kesecek. İşte dünyanın dört bir yanından en ilginç tasarımlı yapılar...

  • 1
    1 | 95

    Philadelphia City Hall, ABD

  • 2
    2 | 95

    Buzludzha, Bulgaristan

  • 3
    3 | 95

     Mahanakhon Tower, Tayland

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 300