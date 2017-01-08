YAŞAM
Prag'da "Pantolonsuz Metro Yolculuğu"
08 Ocak 2017 Pazar, 18:38:25 | Güncelleme: 18:47:19
AA
Prag'da bir grup aktivist, soğuk havaya aldırış etmeden geleneksel ''Pantolonsuz Metro Yolculuğu'' etkinliğine katıldı
-
1
1
|
28
''Pantolonsuz Metro Yolculuğu'' etkinliğinin amacı kamusal alanlarda kaos ve neşe yaratarak günlük rutine renk katmak.
-
2
2
|
28
Charlie Todd tarafından Ağustos 2001’de başlatılan hareketin en önemli etkinliği ise geleneksel hale gelen “pantolonsuz metro seyahati.”
-
3
3
|
28
Prag'da aktivistler metroya pantolonlarını çıkararak bindi ve iç çamaşırlarıyla yolculuk etti.
-
4
4
|
28
Etkinliğin duyurusunda pantolonlarını çıkarma cesaretini gösteremeyecek olanların gelmemesi istenerek “Buna basın da dahil” denildi.
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28