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Prag'da "Pantolonsuz Metro Yolculuğu"

08 Ocak 2017 Pazar, 18:38:25 AA

Prag'da bir grup aktivist, soğuk havaya aldırış etmeden geleneksel ''Pantolonsuz Metro Yolculuğu'' etkinliğine katıldı

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    ''Pantolonsuz Metro Yolculuğu'' etkinliğinin amacı kamusal alanlarda kaos ve neşe yaratarak günlük rutine renk katmak.

     

     

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    Charlie Todd tarafından Ağustos 2001’de başlatılan hareketin en önemli etkinliği ise geleneksel hale gelen “pantolonsuz metro seyahati.”

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    Prag'da aktivistler metroya pantolonlarını çıkararak bindi ve iç çamaşırlarıyla yolculuk etti.

     

     

     

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