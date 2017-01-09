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YAŞAM

Hepsini kardan yaptılar!

09 Ocak 2017 Pazartesi, 13:04:59

Kar yağdığı zaman vazgeçilmez eğlencelerden birisi olan "kardan adam yapma" fikrini uç noktalara taşıyanlar ortaya sanat eseri çıkardılar

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    Japonya'daki Kar Festivali'nin bir parçası olan kardan yapılan Star Wars heykeli

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    Dev kaplumbağa

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    Ateş üzerinde marshmallow

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