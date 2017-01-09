YAŞAM
Hepsini kardan yaptılar!
09 Ocak 2017 Pazartesi, 13:04:59 | Güncelleme: 13:40:21
Kar yağdığı zaman vazgeçilmez eğlencelerden birisi olan "kardan adam yapma" fikrini uç noktalara taşıyanlar ortaya sanat eseri çıkardılar
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Japonya'daki Kar Festivali'nin bir parçası olan kardan yapılan Star Wars heykeli
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Ateş üzerinde marshmallow
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Posta kutusu kardan adamı
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Totoro ve çocukları heykeli
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Gerçeğine ikizi kadar benzeyen köpek heykeli
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Kazığa gömülen kardan adam
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Gerçeğini aratmayan kedi heykeli
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