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09-15 Ocak 2017 haftalık gezegen hareketleri

Bu hafta hangi burç neler yaşayacak? HTGAZETE/HANDE KAZANOVA

09 Ocak 2017 Pazartesi, 15:26:52 Güncelleme: 15:28:40

Haftaya Ay ikizler burcundayken daha çok iletişim halinde olma isteğiyle, meraklı yapımızla başlayabiliriz. Yakın çevremizde olup biten olaylarla daha fazla ilgilenebiliriz. Gün içinde kafa dağınıklıklarına dikkat etmemiz gerekebilir.

Salı günü oluşan Güneş- Uranüs karesiyle sıkılganlıklarımız ve tepkilerimiz yüksek olabilir. Otoritelerle ve önemli insanlarla anlaşmakta zorlanabiliriz. Anlık tepkilerimizi iyi kontrol etmeye çalışalım. Özellikle dış politikada, uluslararası kararlarda diğer ülkelerle anlaşmak kolay olmayabilir. Bazı kararlara tepki gösterebiliriz. Elektrik, teknik, havacılık, elektronikle ilgili beklenmedik sürpriz oluşumlara da açığız. Şok etkisi yaratan olaylar, isyanlar, patlamalar yine Uranüs’le bağlantılı olduğundan bugünlerde ekstradan dikkatli olmak önem kazanıyor zira birkaç gün sonra devreye girecek olan Dolunay Türkiye Haritasının kişisel alanını etkileyecek. Yine Salı gününden sonra Mars 10. Evimizde hareket etmeye başlayacak. Orduda hareketlenmeler görülebilir. Önemli manevralar, askeri adımlar bu dönemde artabilir. Ulusal harcamalar, vergilendirmelere açık bir dönem. Bazı düşmanlıklarla, politik alanda bazı sorunlarla karşılaşma ihtimalimiz öne çıkabilir. Meclis konuları, tartışmaları gündeme taşınabilir. Savaş söylemleri, terör ülkemize sorun yaratabilir. Bu anlamda bu hafta 10-12-13-14 Ocak tarihlerine dikkat edelim.

Perşembe günü öğlen saat 14:33 te Yengeç burcunda bir Dolunay oluşacak. Yengeç temaları olan ev, aile, yuva, vatanımız ve güvenliğimizle ilgili konularda hassas bir takım oluşumlara açık olabiliriz. Dolunay zamanı enerjinin en yüksek ve en görünür olduğu zamanlardır. Bu yüzden enerjimizi karşılaşacağımız hassas durumlarda kontrol etmekte zorlanabiliriz. Abartılı davranmaya, sıkıntı yaşadığımız konuların büyümesine açık bir etki altındayız.

Yine Perşembe gecesi devreye giren Venüs- Neptün kavuşumuyla toplumsal konularda çalkantılı ve sorunlu bir Dolunay geçirebiliriz. Finansal konularda hilekarlığa ve dolandırıcılığa dikkat edelim. Yine bu hafta parasal konularda, piyasa beklentilerinde beklediğimiz sonuçları almamız zor görünüyor.

Ayrıca Perşembe günü iletişimimizde rasyonel, gelenekçi yönler ön plana geçmeye başlıyor. İş konuşmak ve görüşmeler yapmak için uygun bir 2 haftalık döneme giriyoruz. Dağılan işlerimizi yola getirmek ve düzenlemek açısından güzel bir dönem olabilir.

Herkese olumsuz olasılıkların yaşanmayacağı güzel bir hafta diliyorum...

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