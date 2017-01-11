11 OCAK 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
İnternet Explorer tarayıcısının 8.0 ve daha eski sürümlerini desteklememekteyiz.
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
Artvin Ayı
YAŞAM

Ayı Artvin'de köyü izlerken görüntülendi

Artvin'de bir ayı dağın yamacında oturup köyü seyrederken Doğa Koruma Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü'nün yerleştirdiği fotokapan tarafından görüntülendi

11 Ocak 2017 Çarşamba, 08:37:23 Güncelleme: 08:39:11

Artvin'in Şavşat ilçesinin Meydancık Köyü kırsalına Doğa Koruma Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü'nün yerleştirdiği fotokapana takılan ayı görenleri hayrete düşürdü.

Dağın yamacına oturmuş Meydancık Köyü'nü izleyen ayının fotoğrafı Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. 'Meydancık'ın doyumsuz manzarasını izleyen Boz ayı' şeklinde yapılan paylaşım kısa zamanda büyük beğeni topladı.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
YORUMLAR 0
  • Misafir 36 dakika önce
    Gerçektende burçların yorumu çok iyi tıpkısının aynısı ben şok
Kalan karakter : 300
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (11 Ocak 2017)
YAŞAM

Yıldızınız bugün ne söylüyor?
Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
YAŞAM

Aynı mezarlığa gömülmek istediler ama...
Sıra dışı çözümler
YAŞAM

Sürücüden sıra dışı çözüm!
Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (10 Ocak 2017)
YAŞAM

Yıldızınız bugün ne söylüyor?
On Numara sonuçları (9 Ocak 2017)
YAŞAM

90 bin 165 lira 3'e bölündü!
Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
YAŞAM

Dünyada bir eşi daha yok! Ne olduğu ise...
Kolayca eyeliner çekmek için 22 ilginç taktik
YAŞAM

22 EYELİNER ÇEKME TAKTİKLERİ!
Ayı Artvin'de köyü izlerken görüntülendi
YAŞAM

AYI KÖYÜ İZLERKEN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ!
Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (11 Ocak 2017)
YAŞAM

YILDIZINIZ BUGÜN NE SÖYLÜYOR?
Dünyanın en ilginç tasarımlı binaları
YAŞAM

DÜNYADA BİR EŞİ DAHA YOK!
Kalbinizi ısıtacak tarihi fotoğraflar
YAŞAM

AYNI MEZARLIĞA GÖMÜLMEK İSTEDİLER AMA...
On Numara sonuçları (9 Ocak 2017)
YAŞAM

90 BİN 165 LİRA 3'E BÖLÜNDÜ!