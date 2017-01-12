Ayberk Atilla, 18 Eylül 1946 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Türk asıllı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Eğitim hayatını İstanbul Üniversitesi İktisar Fakültesi İşletme Bölümü'nde tamamladı ve ardından sanat hayatına geçiş yaptı. 1967 yılında Lale Oraloğlu Tiyatrosu'nda ilk defa tiyatroda sahne alan Ayberk Atilla, ardından da Münir Özkul Tiyatrosu, Altan Karındaş Tiyatrosu, Devekuşu Kabare, Üç Maymun Kabare, Enis Fosforoğlu Tiyatrosu ve Tiyatro İstanbul gibi sanat topluluklarında uzun yıllar boyunca çalıştı.

Tiyatrodan hariç olarak birçok sinema ve dizi filmlerinde de rol alan Ayberk Atilla, bir süre tiyatroya verdiği aranın ardından yeniden BKM oyuncuları kadrosuna katıldı.

Oynadığı Tiyatro Oyunları

- Koca Sinan (2011)

- Haraşo Hayatlar (2010)

- Bana Bir Seyhler Oluyor (2002)

- Yalandan Kim Ölmüş (2000)

- Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? (1998)

- Fehim Paşa Konağı (1997)

- Cahide (1996)

- Çetin Ceviz (1996)

- Sevdiğim Adam Sevdiğim Kadın (1995)

- Saat 9.05 (1995)

Rol Aldığı Sinema Filmleri ve Diziler

- Seksenler (2012)

- Kiralık Aşk (2015)

- Hükümet Kadın 2 (2014)

- Hükümet Kadın (2013)

- İbret-i Ailem (2012)

- Leyla ile Mecnun ((2012)

- Huzurum Kalmadı (2011)

- Babam Sağolsun (2011)

- Pulsar (2009)

- Neşeli Hayat (2009)

- Peri Masalı (2008)

- Sevgili Düşmanım (2008)

- Gönül Salıncağı (2007)

- Kabadayı (2007)

- Kötüler Konağı (2007)

- Pardon Yani (2006)

- Kiralık Oda (2006)

- Rüya Gibi (2006)

- Bir Demet Tiyatro (2006)

- Tadımız Kaçmasın (2005)

- Organize İşler (2005)

- Hürrem Sultan (2003)

- Güneş Yanıkları (2000)

- Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? (1999)

- Konu Komşu (1999)

- 5 Maymun Çetesi (1999)

- Dış Kapının Mandalları (1998)

- Bir Demet Tiyatro (1997)

- Baskül Ailesi (1997)

- Hastane (1993)

- Evlere Şenlik (1993)

- Zeki Metince (1992)