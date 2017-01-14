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Bilim insanları fareyi lazerle bir caniye çevirdi

14 Ocak 2017 Cumartesi, 03:24:18

ABD’nin Yale Üniversitesi'ndeki bilim insanları beynin zombie noktası bulundu, fare lazerle bir caniye çevrildi

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    ABD’nin Yale Üniversitesi’nde yapılan deneylerde bilim insanları fareyi lazerle bir caniye çevirdi. 

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    Nörobilimci Ivan de Araujo liderliğindeki ekip tarafından yapılan deneyde lazer ışını, insan beyni ile benzerlikler gösteren fare beyninin duyguları ve davranışları belirleyen “amigdale” bölgesindeki 2 nöron dizisine yöneltildi. 

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    Bu iki nöron dizini kişinin avcı ve zalim davranışlarını yönetiyor.

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