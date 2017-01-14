Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (14 Aralık 2016)

BuGÜN eğlenceli yerler ve duygusal konular hayatımızda önemli bir yer tutacak. Duygusal kararsızlıklarımız harekete geçilmesi gereken bazı konularda bizi zorlayabilir. Öğlen saatlerinde kendimizi duygusal olarak geniş ve iyimser hissedebiliriz. Yerine getirilmesi gereken görevlerimiz, değişik ve farklı uğraşlar öğleden sonra devreye girebilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün oldukça aktif ve yoğun geçecek. Sosyal ortamlarda bulunacağınız her tür planda orijinalliğinizi ortaya koyacaksınız. Birden fazla işle uğraşmak sizi mutlu edebilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Eviniz ve ailenizle ilgili konular gündeminizde olacak. Önsezileriniz sayesinde iş alanlarınızda oldukça önemli görüşmeler yapabilirsiniz. Esnek olduğunuzda kazanacaksınız.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gelecekle ilgili planlarınız adına harekete geçme isteğiyle dolu olacaksınız. Grupsal işler, seyahat ve eğitim alanlarınızda sosyal çevre desteğiniz üzerinizden eksik olmayacak.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Hırslı taraflarınız bazı konularda acele kararlar almanıza neden olabilir. İş alanlarınızda esnek olacak ve gün içinde çok önemli ortak parasal görüşmelerde bulunacaksınız.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinize yönelik bir gün geçirme isteğiniz çok yoğun olacak. Özel hayatınızda ve ortaklaşa işlerinizde önemli görüşmeler içinde olacaksınız. Bir anlaşma gündeme gelebilir.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendinizi birçok konuda kopuk ve dağınık hissedebilirsiniz. İş alanlarınızda güzel görüşmeler ve anlaşmalar yapabilirsiniz. Bugün, hayata son derece esnek yaklaşacaksınız.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sosyal ortamlarınızda keyifli etkiler altında olacaksınız. Özel hayatınızda şanslı etkileriniz var. Yaratıcılığa ve üretkenliğe dayalı işlerde bir partnerle ilerlemek size daha kolay gelebilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün daha çok evinize ve ailenize yönelmek isteyebilirsiniz. Ev hayatınızda yapılması gerekenleri çok iyi tespit edecek ve bunları kolayca halletmenin yollarını bulacaksınız.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Düşündüklerinizle yaptıklarınız bugün birbiriyle örtüşmeyebilir. İletişim ve yaratıcılığa dayalı işleriniz varsa şansınız yüksek olacak. Aşk hayatınızda yeni kapılar açılabilir.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Her şey lehinize gelişiyor, sadece etrafınıza bakıp bazı güzellikleri fark etmeniz gerekecek. Ailenize maddi konularda yardımlarınız olabilir. Bir gayrimenkul konuşması yapılabilir

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişime dayalı işlerde şans sizden yana olacak. Fikirlerinizi karşı tarafa aktarabilir ve istediğiniz koşulları sağlayabilirsiniz. Yakın çevrenizle esnek bir iletişime girmelisiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Yapamadıklarınızı gözünüzde büyütmeyin. Geçmişi sorguladığınız bu dönemde bazı dedikodular çıkabilir. Maddi konularda esnek ve rahat etkilerle dolu bir gün geçireceksiniz.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN