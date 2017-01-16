Hande Kazanova'dan günlük burç yorumları... (16 Aralık 2016)

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Disiplinli bir şekilde gün içinde yapacaklarınıza odaklanabilirsiniz. Özel hayatınızı sorguladığınız bugünlerde önemli bir işle veya sağlık sorunuyla uğraşmak size zor gelebilir.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Geleceğe yönelik işlerinizdeki konuşmalar yüzünüzü güldürürken, eğlenceli ortamlarda bulunmak arzusunda olacaksınız. Çevrenizdeki insanlara karşı sabırsız tutumlardan kaçının.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya ailevi konuların üzerine eğilerek başlıyorsunuz. Aile ortamlarınızda huzuru deneyimlemek isteyeceksiniz ama duygusal olarak bunu gerçekleştirmek kolay olmayabilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftanıza başlarken kendinizi daha çok yakın özel hayatınıza yönelik planlar içinde bulabilirsiniz. İş alanlarınızda yaşanacak ufak bir güvensizlik gün içinde sizi zorlayabilir. .

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük çalışmalarınızı rahatlıkla halledeceksiniz. Maddi konularda harcamalarınız sizi kolay demoralize edebilir. Yine de önemli konuşmalar öğleden sonra sizi rahatlatacak.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kendi isteklerinize göre hareket edecek, enerjinizi yükseltecek paylaşımlar içine gireceksiniz. Mükemmeliyetçi yapınızla özel hayatınızdaki insanla anlaşmanız kolay olmayabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Haftaya biraz isteksiz başlayabilirsiniz. Bu, her tür işinizde kolay tepki vermenize ve sinirli olmanıza neden olabilir. Bugün, en büyük desteği ailenizden ve sevdiklerinizden alacaksınız

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bulunacağınız ortamlarda iletişiminiz yüksek olacak. Sevdiğiniz kişileri riske atmamanız gereken bir gün olabilir. Arkadaş paylaşımları ve grupsal ortamlar içinde bulunabilirsiniz.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Dış ortamlarda ve kalabalık yerlerde kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Kafanız hızlı ve pratik çalışırken, duygusal olarak kendinizi ortaya koymak pek kolay olmayabilir

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kişiliğinizin güçlü yanları ön planda olacağından, yeni gireceğiniz çevrelerde insanlar size fazlasıyla ilgi gösterecek. Hisleriniz ve duygularınız sizi gün içinde yönlendirebilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, sevdiğiniz insanla bir arada olacağınız ve ortaklaşa para harcayacağınız ortamlarda bulunacaksınız. Sezgisel ve psikolojik çalışmalar için uygun bir dönemdesiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınız hareketlenmeye başlayacak. Arkadaşlarınıza daha fazla zaman ayırma isteğiyle hareket edeceksiniz. Kafanızdan geçen şeylerle uyguladıklarınız uyuşmayabilir.

HANDE KAZANOVA/HABERTÜRK MAGAZİN