16 Ocak 2017 Pazartesi, 15:18:11 | Güncelleme: 16:13:26
Bodrum'da bu sabah etkili olan şiddetli lodos rüzgarına öğlende sağanak yağmur eklenince, hava şartları ilçede hayatı olumsuz etkiledi
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Bodrum'da bu sabah başlayan şiddetli lodos, aralıklı sağanak yağmurla birlikte ilçede hayatı olumsuz etkiliyor.
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Sabah okul giderken, öğlen ise eve dönerken birçok öğrenci zorluk yaşadı.
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Saatteki hızı 60 kilometreyi aşan şiddetli rüzgarla birlikte oluşan dev dalgalar, Kumbahçe sahilini suyla dolup taşırdı.
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Onlarca ev ve işyeri, sular altında kaldı; ahşap iskeleler parçalandı. Küçük balıkçı tekneleri ise karaya sürüklendi. Güllük'ten İsrail'e giden kuru yük gemileri, Bodrum koylarına sığınmak zorunda kaldı.
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Turgutreis Mahallesi Bahçelievler mevkilerindeki yazlık evlerde su baskını yaşandığı öğrenildi.
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Öğle saatlerinde aralıklı dolu yağışları ile birlikte sağanak yağış etkisini arttırdı. Bitez, Ortakent-Yahşi ve Turgutreis mahallelerinde yollar göne döndü.
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Vatandaşlar su birikintilerini ayaklarına bağladıkları poşetlerle aşabildi.
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Saatte ortalama 45 kilogram yağışın düştüğü Bodrum'da, lodos ve yağışların 2 gün daha etkili olacağı belirtildi.
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İzmir'de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Altgeçitleri su bastı, otomobiller yolda kaldı.
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu Beldesinde gece saatlerinde etkili olan şiddetli yağışın Kazdağları'ndaki karları eritmesiyle birçok iş yeri sular altında kaldı.