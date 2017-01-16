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Şiddetli fırtına Bodrum sahillerini vurdu

16 Ocak 2017 Pazartesi, 15:18:11

Bodrum'da bu sabah etkili olan şiddetli lodos rüzgarına öğlende sağanak yağmur eklenince, hava şartları ilçede hayatı olumsuz etkiledi

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    Bodrum'da bu sabah başlayan şiddetli lodos, aralıklı sağanak yağmurla birlikte ilçede hayatı olumsuz etkiliyor. 

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    Sabah okul giderken, öğlen ise eve dönerken birçok öğrenci zorluk yaşadı. 

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    Saatteki hızı 60 kilometreyi aşan şiddetli rüzgarla birlikte oluşan dev dalgalar, Kumbahçe sahilini suyla dolup taşırdı.

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