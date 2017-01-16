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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kış

16 Ocak 2017 Pazartesi, 17:36:12

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kar yağışının ardından çekilen fotorğaflar, Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayınlandı

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