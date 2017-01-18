18 OCAK 2017
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Çekilen acıya değen minimal dövmeler

18 Ocak 2017 Çarşamba, 12:08:35

Tek bir çizgi hattıyla yapılan dövmeler son bir yılın en popüler dövmelerinden oldu! İşte tek bir çizgi ile yapılan minimal dövmeler!

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