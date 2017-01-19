Iris Law, Burberry Beauty'nin reklam yüzü

Dünyada ünlü aktör Jude Law'un, Sadie Frost ile beraberliğinden dünyaya gelen Iris Law, ünlenen yıldız çocuklarından biri olma yolunda. Johnny Depp ve Vanessa Paradis'in kızları Lily-Rose Melody Depp'in dünya moda devi Chanel'in reklam yüzü olmasının ardından, yıldız olma sırası şimdi de Iris Law'da.

Burberry'nin makyaj markası Burberry Beauty'nin kampanya yüzü olan 16 yaşındaki Iris Law, ilk reklam macerasında başarılı oldu.

Burberry Beauty'nin Liquid Lip Velvet kampanyasının yüzü olan Iris Law, fotoğraflarda dudaklarına kadifemsi görünüm veren sıvı Burberry rujları tanıtıyor.