BEDAŞ, internet sitesinden yaptığı açıklamada planlı kesintileri duyurdu. İstanbul'un bazı ilçelerinde oluşan elektrik arızası birçok ilçeyi etkiledi. Peki İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik arızası saat kaçta düzelir?

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

- GENÇOSMAN Mh., ACAR Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4785-195)



- GENÇOSMAN Mh., GÜNAY Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4655-506)



- GENÇOSMAN Mh., ACAR Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4656-195)



- PİRİ MEHMET PAŞA Mh., ATATÜRK Cd., HÜSEYİN TUFAN Sk., İSKELE GEÇİDİ Sk., İZZET ULUŞAHİN Sk., KÜÇÜKHASFIRIN Sk., MARİNA Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4734-25868)



- GENÇOSMAN Mh., GÜNAY Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4784-506)



- PİRİ MEHMET PAŞA Mh., ATATÜRK Cd., HÜSEYİN TUFAN Sk., İSKELE GEÇİDİ Sk., İZZET ULUŞAHİN Sk., KÜÇÜKHASFIRIN Sk., MARİNA Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4801-25868)



- PİRİ MEHMET PAŞA Mh., ATATÜRK Cd., MUSTAFA OĞUZHAN Sk., YOĞURTHANE Sk., FİKRET GÜNDOĞAN Sk., KÜÇÜKHASFIRIN Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4802-25116)



- KARAYOLLARI Mh., 647. Sk., 648. Sk., CEBECİ Cd., 562. Sk., 648/1. Sk., 567. Sk., 649. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4816-28894)



- YENİMAHALLE Mh., EZGİ 3 Sk., ÇİFTLİK 1 Cd., ÖRGÜN Sk., RECEP YAZICIOĞLU Cd., GÜLERSOY Sk., KEREM 1 Sk., BENGÜ 2 Sk., COŞAR Sk., GÖKÇE 3 Sk., ŞİRİNLER 2 Sk., KUMBURGAZ Mh., ŞAHİKA Sk., HOCA AHMETEFENDİ Sk., KARAKOL Cd., YALI Cd., VOLKAN Sk., ŞAN Sk., İLKDURAK Sk., BAHÇELİEVLER Mh., ÜZÜM 2 Sk., SARAY 3 Sk., ŞADIRVAN Sk., İNCİR 1 Sk., ZENCEFİL Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 08:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4817-24146-24032)



- HAVAALANI Mh., GAZİLER ÇIKMAZI Sk., GÜNER Sk., GECİKMEZ Sk., GEZİ Sk., GÜNDEŞ Sk., GELİŞİM Sk., GENELGE Sk., GAZİPAŞA Sk., GEZİBOYU Sk., GAZETECİ Sk., ULUDAĞ Cd., GAZİ EMİR Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4819-18331)



- PİRİ MEHMET PAŞA Mh., ATATÜRK Cd., MUSTAFA OĞUZHAN Sk., YOĞURTHANE Sk., FİKRET GÜNDOĞAN Sk., KÜÇÜKHASFIRIN Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(4735-25116)