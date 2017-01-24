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Kanunsuzların şehri: Kowloon Walled City

24 Ocak 2017 Salı, 11:51:35

20. yüzyılın başlarında Hong-Kong'da inşaa edilen Kowloon Walled City'de 28 bin metrekarelik alana düşen 50 bin kişi, şehri dünyanın en kalabalık noktası durumuna getiriyordu. Suç ve kanunsuzluk nedeniyle tahliye edilen şehir 1993 yılında yıkıldı FOTOĞRAFLAR: Greg Girard

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    Çin'in İngiltere işgali zamanında çevresi duvarlarla çevrili bir şekilde inşaa edilen Kowloon Walled City 50.000 nüfusuyla Dünya'da metrekareye en çok insan düşen yer konumundaydı.

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    Önceleri Çin'in kalesi olarak gösterilen şehir zamanla binalar o kadar yükselmişti ki gün ışığının alt kotlara ulaşamaması nedeniyle tüm kent gece - gündüz floresan lambalarla ışıklandırılmaya başlandı. 

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    Nüfus yıllarca artmaya devam etti ve bölgede oturanlar, çöplerle tıkanan sokakların üstünde yükselen labirent koridorlar inşa etti. 

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YORUMLAR 6
  • Misafir 4 saat önce
    bana bir filmi anımsattı
  • Misafir 4 saat önce
    Esenyurt yaakında boyle olacak..
  • Misafir 23 saat önce
    buda hayat !
  • Misafir 24 saat önce
    topraklarımız ülkemiz için ne kadar dua edip şükretsek az
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