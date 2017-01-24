24 Ocak 2017 Salı, 11:51:35 | Güncelleme: 16:29:19
20. yüzyılın başlarında Hong-Kong'da inşaa edilen Kowloon Walled City'de 28 bin metrekarelik alana düşen 50 bin kişi, şehri dünyanın en kalabalık noktası durumuna getiriyordu. Suç ve kanunsuzluk nedeniyle tahliye edilen şehir 1993 yılında yıkıldı
FOTOĞRAFLAR: Greg Girard
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Çin'in İngiltere işgali zamanında çevresi duvarlarla çevrili bir şekilde inşaa edilen Kowloon Walled City 50.000 nüfusuyla Dünya'da metrekareye en çok insan düşen yer konumundaydı.
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Önceleri Çin'in kalesi olarak gösterilen şehir zamanla binalar o kadar yükselmişti ki gün ışığının alt kotlara ulaşamaması nedeniyle tüm kent gece - gündüz floresan lambalarla ışıklandırılmaya başlandı.
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Nüfus yıllarca artmaya devam etti ve bölgede oturanlar, çöplerle tıkanan sokakların üstünde yükselen labirent koridorlar inşa etti.
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Zamanla karanlık işlerin merkezi haline gelen şehirde genelev, kumarhane, uyuşturucu imalathaneleri ve dükkanları, köpek eti satan restoranlar ve kanun dışı üretim yapan tesislerle doldu.
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İkinci Dünya Savaşı sonrası barınma sorunu ortaya çıkarken gece kondular şeklinde inşaa edilen şehir 300 binanın birleşmesinden oluşuyordu.
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Şehrin içindeki sokaklar dar olması nedeniyle iki kişinin yanyana yürüyemediği şehirde binaların içerisinde evden eve ulaşımı sağlayan yüzlerce gizli geçit bulunuyordu.
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Şehir özellikle gece gezmeleri için hiç tekin omadığı orada yaşayan insanlar tarafından belirtiliyor.
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1976 yılında şehrin postacılığını yapan Lui isimli postacının şehrin bütün yollarını bilen tek kişi olduğu iddia ediliyor.
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Şehirde kanunsuzluk hüküm sürdüğü için herhangi bir düzen bulunmuyordu. Şehirde özellikle köpek eti satan kasaplar ön plandaydı.
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Şehrin içerisindeki binalarda bulunan daireler apartmanların içerisine daha fazla insan yerleştirmek için çok küçük inşaa ediliyordu.
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Şehri yaşanabilir bulmayan Çin ve İngiliz hükümeti 1987 yılındaaldıkları ortak kararla şehrin yıkımı için anlaştı.
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6 yıl süren tahliye işleminin ardından şehrin yıkımına başlandı. 1993 yılında başlayan yıkım işlemleri 1994 Nisan ayında tamamlandı.