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Ivanka Trump'ın Başkanlık Yemin Töreni koleksiyonu

Donald Trump'ın Başkanlık Yemini Töreni, Trump ailesi kadınlarının en göz önünde oldukları günlerden biriydi. Özellikle Ivanka Trump'ın çocukları için yaptığı kıyafet hazırlıkları törenin belki de en büyük hazırlığıydı...

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Ivanka Trump'ın babasının Başkanlık Yemini Töreni için çocuklarına özel hazırlattığı kıyafetlerin ayrıntıları ağızdan ağıza konuşuluyor. Çocuklara özel 1700 dolar yani yaklaşık 6500 TL'lik kıyafetler seçildi. Üstelik bu kıyafetleri mükemmelleştirmesi için bir tasarımcı Massachusetts'ten New York'a üç defa gelip gitti.

Petit Peony firmasından Kate Bowen, Ivanka'nın tüm çocuklarının kıyafetlerini tasarladı. Donald Trump'ın büyük kızı Ivanka, Kate Bowen'ı yılbaşından önce arayarak bu işi teklif etmişti.

Ailesinin geri kalanının da kendi yüksek standartlarına ayak uydurabilmesi için, 35 yaşındaki Ivanka Trump kıyafetlerin tasarımına dahil oldu. Birlikte çocuklar için 1617 dolar tutarında klasik kıyafetler seçtiler.

Arabella (5), Joseph (3) ve Theodor (10 aylık), bu kıyafetleri 19 Ocak’ta Arlington Milli Mezarlığı’nda ve 21 Ocak’ta Washington Katedrali’ndeki Ulusal Dua Günü’nde giydiler.

Şu an “Başkanlık Yemini” koleksiyonunun bir parçası olarak satışta olan ürünlerin arasında Arabella’nın giydiği iki adet 250 dolarlık kaban ve iki oğlanın giydiği 98 dolarlık iki kadife tulum bulunuyor.

Arabella, tasarımcının iki adet takımını giydi. İki adet 250 dolarlık kaban, 105 dolarlık saten bir bluz ve iki adet 185 dolarlık elbise.

Beş yaşındaki çocuk bu takımlardan ilkini Manhattan’dan Washington'a giderken, dedesi ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, Arlington Milli Mezarlığı’na çelenk bırakırken giydi. Sonrasında Lincoln Memorial’da gerçekleşen konser sırasında da aynı kıyafetleydi.

Joseph ve Theodore aynı etkinliklerde birbirleriyle takım 250 dolarlık kaban ve 98 dolarlık tulumlar giydiler.

Donald Trump’ın yardımcısı Jared Kushner’ın çocukları ve eşi ise bu önemli gün için tasarımcı Oscar de la Renta’dan giyindi.

First Lady Melania Trump ise Yemin Günü’nde mavi bir Ralph Lauren elbise ve ceketle büyüledi.

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