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Chanel İlkbahar/Yaz 2017 Couture koleksiyonu

25 Ocak 2017 Çarşamba, 11:40:30 HABERTURK.COM

Karl Lagerfeld, Chanel İlkbahar/Yaz 2017 Couture koleksiyonu, Paris Moda Haftası'nda muhteşem bir şov ile tanıttı. İşte yeni Chanel koleksiyonundan ayrıntılar...

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    Chanel ilkbahar/yaz 2017 koleksiyonu göz alıcı bir şovla modaseverlerin karşısına çıktı. Işıltılı koleksiyona zarif detaylar ve bol aynalı yansımalı podyum eşlik etti. İşte ayrıntılar...

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    Chanel'in set efsanesi bu koleksiyonda da devam etti. Aynalı duvarlar ve zemin şovun en etkili efektini yaratıyordu. Aynalara tek eşlik eden şeyse, zarif beyaz çiçeklerdi... 

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    Chanel'in ikonik tüvit takımları temiz kesimlerle, zarif detaylarla bezenmiş şekilde tekrar karşımızda. Bu sefer takımlara şapkalar eşlik ediyor.

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