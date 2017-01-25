25 Ocak 2017 Çarşamba, 11:40:30 | Güncelleme: 12:02:29
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Karl Lagerfeld, Chanel İlkbahar/Yaz 2017 Couture koleksiyonu, Paris Moda Haftası'nda muhteşem bir şov ile tanıttı. İşte yeni Chanel koleksiyonundan ayrıntılar...
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Chanel ilkbahar/yaz 2017 koleksiyonu göz alıcı bir şovla modaseverlerin karşısına çıktı. Işıltılı koleksiyona zarif detaylar ve bol aynalı yansımalı podyum eşlik etti. İşte ayrıntılar...
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Chanel'in set efsanesi bu koleksiyonda da devam etti. Aynalı duvarlar ve zemin şovun en etkili efektini yaratıyordu. Aynalara tek eşlik eden şeyse, zarif beyaz çiçeklerdi...
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Chanel'in ikonik tüvit takımları temiz kesimlerle, zarif detaylarla bezenmiş şekilde tekrar karşımızda. Bu sefer takımlara şapkalar eşlik ediyor.
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Detaylarda ise kalın kemerlerin dışında, bilek süsleri dikkat çekiyor. Ayak bileğinde incilerle hazırlanmış halhal benzeri aksesuarlar var. Koleksiyonda pastel seçimler de göze çarpıyor. Bilek aksesuarları demişken, bir başka detay da tam bilek üzerinde biten kesimler...
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Koleksiyonda tuvaletler ve gece kıyafetleri parlak pullarla hazırlanırken, kıyafetleri kalın kemerler tamamlıyor. Kıyafetlerdeki en büyük detaylardan biri de kuş tüylü gösterişli süslemeler...
Kendall Jenner ve Bella Hadid şovda boy gösterdi...
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Şovun en çarpıcı anı ise görkemli bir gelinlik içinde karşımıza çıkan Lily-Rose Melody Depp'ti.