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Kaderini bekleyen tarih: Heybeliada Sanatoryumu

27 Ocak 2017 Cuma, 12:26:24

İstanbul Heybeliada'da, filmlere bile konu olup 12 yıl önce kapatılan "Sanatoryum Hastanesi" bugün terkedilmiş bir halde kaderinin çizileceği günü bekliyor

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    Vapurdan indikten sonra iskelenin hemen solunda kalan "Heybeliada Deniz Lisesi" yokuşunu takip ederek 20 dakikada ulaşıyorsunuz "Heybeliada Sanatoryumu"na. Issız bir yolda gerçekleşen yürüyüşün ardından "Heybeliada Sanatoryumu" tabelasını görüyoruz. Gözüme bu kadar yeni ve temiz gözüken bu tabela sonradan öğrendiğime göre 2013'de vizyona giren "Kelebeğin Rüyası" filminin yapımcısı Yılmaz Erdoğan tarafından yaptırılarak sanatoryuma armağan edilmiş.  

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    12 Haziran 1924'te Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle açılan Türkiye'nin ilk verem hastanesi "Heybeliada Sanatoryumu" 30 Eylül 2005 tarihinde kapatılarak kaderine terk edildi. Havası ve manzarası ile belki de dünyanın en özel hastaneleri arasında olabilecek sanatoryum, gün geçtikçe içten içe çürümeye devam ediyor. Ada sakinleri ve ziyaretçilerinin her gördüklerinde iç çektikleri bu tarihi yapı, İsviçre'de bulunan bir sanatoryumdan örnek alınarak inşaa edildi. Eski bir Rum köşkünün çevresinde kurulan sanatoryum, şehir merkezinden uzak, çam ormanları içinde temiz hava ve kuvvetli gıda bakımı ile dönemin en iyi tüberküloz ve verem hastalığı tedavi merkeziydi.

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    Sanatoryumun içine girdiğinizde hemen ileride karşınıza çıkan bahsettiğim Rum köşkünü görünce içiniz gerçekten cız ediyor. Sanatoryumun en eski binası özelliğine sahip bu köşk 2009 yılında çıkan bir yangın sonucunda kullanılmaz hale geliyor. 

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