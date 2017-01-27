Kaderini bekleyen tarih: Heybeliada Sanatoryumu

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12 Haziran 1924'te Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle açılan Türkiye'nin ilk verem hastanesi "Heybeliada Sanatoryumu" 30 Eylül 2005 tarihinde kapatılarak kaderine terk edildi. Havası ve manzarası ile belki de dünyanın en özel hastaneleri arasında olabilecek sanatoryum, gün geçtikçe içten içe çürümeye devam ediyor. Ada sakinleri ve ziyaretçilerinin her gördüklerinde iç çektikleri bu tarihi yapı, İsviçre'de bulunan bir sanatoryumdan örnek alınarak inşaa edildi. Eski bir Rum köşkünün çevresinde kurulan sanatoryum, şehir merkezinden uzak, çam ormanları içinde temiz hava ve kuvvetli gıda bakımı ile dönemin en iyi tüberküloz ve verem hastalığı tedavi merkeziydi.