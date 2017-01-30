2017 Anneler Günü ne zaman?

Her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Anneler Günü, bu yıl da yine aynı zaman diliminde kutlanacak. Çocuklar ise şimdiden ne alacağınz karar verememiş durumda. Peki Anneler Günü ne zaman? İşte 2017 Anneler Günü...

ANNELER GÜNÜ (2017) NE ZAMAN?

Anneleri onurlandırmak, teşekkür etmek ve anne sevgisini ön plana çıkarmak amacıyla dünyanın çeşitli bölgelerinde çeşitli zamanlarda kutlanan Anneler Günü, ülkemizde 14 Mayıs 2017 Pazar günü kutlanacak.

Çocuklar ise şimdiden annelerine ne hediye alacağını veya nasıl bir sürpriz hazırlayacağını düşünüyor. Birçok çocuk harçlık biriktirerek, birçok çocuk da kendi elleriyle yaparak annesine hediye hazırlıyor.

Çocuklardan sevgisini ve ilgisini bir an olsun eksiltmeyen anneleri onurlandırmak için kutlanan Anneler Günü, ülkemizde 14 Mayıs 2017 Pazar günü kutlanacak.

Her ülkede farklı zaman dilimlerinde kutlanan Anneler Günü, Rusya'da Kasım ayının son pazar günü, ABD'de Mayıs'ın ikinci pazar günü, Arjantin'de Ekim ayının üçüncü pazar günü, Yunanistan'da 2 Şubat'ta, Ortadoğu ülkelerinde 21 Mart'ta ve Çin'de ise 21 Nisan'da kutlanmaktadır.