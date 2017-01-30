Ankara metrosunda çekilen iki fotoğraf karesi sosyal medyanın gündemine oturdu. Fotoğraflarda, ananası zincirle bağlayıp evcil hayvan gibi "dolaştıran" bir kadın yer alıyor. Sosyal medyada fotoğraf için onlarca yorum yapıldı, insanlar durumun ne olduğunu anlamaya çalıştı.





İşin gerçeği ise sonradan ortaya çıktı. Elif Usta isimli kadın, Instagram'daki hesabından "Performans sanatına giriş yapmak adına ananas gezdirdiğini" açıkladı. "Gerçekten çok ilginç tepkiler aldık. Ciddi kalmak en zoruydu. Farkında olmasalar da tüm yolculara katkılarından dolayı teşekkür ederiz" ifadelerini kullanan Elif Usta, "Bu işi çok özel kıldılar. İşin son hali için biraz daha vakit var. Bu arada ananasın sonu biraz kötü olacak gibi" dedi.