Arap prens şahinleri için 80 bilet aldı

31 Ocak 2017 Salı, 13:03:05 | Güncelleme: 13:42:16
HABERTURK.COM
Suudi Arabistanlı bir prens uçak yolculuğunda beraberinde götürmek istediği 80 adet şahin için birinci sınıf uçak bileti aldı.
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Reddit platformunda paylaşılan bu fotoğraf internet dünyasında gündeme oturdu.
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İsmi açıklanmayan uçak pilotunun paylaşitığı fotoğraftaki açıklamaya göre Suudi bir prens uçakta taşımak istediği 80 şahini için 80 adet birinci sınıf uçak bileti aldı.
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Uçakta evcil hayvan taşımanın bile sorun olabileceği düşünülse de Körfez ülkelerinde çok popüler bir hayvan olan şahinler için Etihad, Emirates, Qatar gibi havayolları belirli sayıda yırtıcı kuşun uçaklarda taşınmasına izin veriyor.
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Son olarak Almanların ünlü havayolu şirketi Lufthansa da atmacaların uçaklarda seyahat edebilmesi için özel kabin ve trabzanlar taşıyarak Körfez ülkelerindeki müşterilerinin hizmetine sundu.
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Hatta Birleşik Arap Emirlikleri'nde şahinler için özel bir pasaport dahi var. 3 yılda bir yenilenmesi gereken pasaportlar sayesinde bu hayvanların Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Pakistan, Fas ve Suriye gibi ülkelere taşınması sağlanıyor.
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Zira Körfez ve Ortadoğu ülkeleri arasında şahin büyük saygı duyulan yırtıcı kuşlardan. İçlerinde 250 bin dolara müzayedelerde satılanlar dahi var.
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Gulf News haberine göre son 10 senede yaklaşık 30 bin şahine pasaport verilmiş durumda.
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Kraliyet aileleri arasında da şahinlerle yapılan av sporlarının çok popüler olduğu biliniyor.
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Pakistan bürokrasisi Suudi prens Fahd bin Sultan bin Abdulaziz'in, ülkenin güneybatı çöllerinde kanunla korunan özel bir tür kuş olan yakalı toy için şahinleriyle av partisi düzenleyebilmesine olanak sağlayan yasal ayarlamalar dahi yapmıştı.
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Birkaç sene önce Doha'yı ziyaret eden Tom Cruise'a da Seyh Mohamed bin Rashid Al-Maktoum tarafından şahin hediye edilmişti.
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Halk arasında da şahinler oldukça seviliyor ve ilgi görüyor. Katar başta olmak üzere her yıl düzenlenen festivaller var.
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Körfez ülkelerinde sadece şahinler için sağlık hizmetleri sunan özel hastaneler de mevcut.
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Dubai'de özel olarak kurulmuş bir Şahin Şehri var.
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Uluslararası Finan Merkezi önündeki bir şahin heykeli