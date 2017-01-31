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Arap prens şahinleri için 80 bilet aldı

31 Ocak 2017 Salı, 13:03:05 HABERTURK.COM

Suudi Arabistanlı bir prens uçak yolculuğunda beraberinde götürmek istediği 80 adet şahin için birinci sınıf uçak bileti aldı.

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    Reddit platformunda paylaşılan bu fotoğraf internet dünyasında gündeme oturdu.

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    İsmi açıklanmayan uçak pilotunun paylaşitığı fotoğraftaki açıklamaya göre Suudi bir prens uçakta taşımak istediği 80 şahini için 80 adet birinci sınıf uçak bileti aldı.

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    Uçakta evcil hayvan taşımanın bile sorun olabileceği düşünülse de Körfez ülkelerinde çok popüler bir hayvan olan şahinler için Etihad, Emirates, Qatar gibi havayolları belirli sayıda yırtıcı kuşun uçaklarda taşınmasına izin veriyor.

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