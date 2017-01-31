Arap prens şahinleri için 80 bilet aldı

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Hatta Birleşik Arap Emirlikleri'nde şahinler için özel bir pasaport dahi var. 3 yılda bir yenilenmesi gereken pasaportlar sayesinde bu hayvanların Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Pakistan, Fas ve Suriye gibi ülkelere taşınması sağlanıyor.