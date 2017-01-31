31 OCAK 2017
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Türkiye'deki yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

31 Ocak 2017 Salı, 16:15:52

Artvin'de doğaya yerleştirilen fotokapanlara ilginç görüntüler yansıdı

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    Fotokapanlar sayesinde kaçak avcılıkla etkin şekilde mücadele edilirken, günümüze kadar memeli türlerden boz ayı, vaşak, çakal, tilki, kurt, yaban domuzu, karaca, yaban keçisi, porsuk, sansar, tavşan, kirpi ve sincap, kanatlı türlerden de orman kartalı, şahin, kınalı keklik, öter ardıç, saksağan, alakarga, çulluk, karatavuk gibi hayvanların görüntüleri kayıt altına alındı.

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    Belirli aralıklarla aynı bölgeden ayı, çakal, domuz ile ineklerin geçtiğinin görüldüğü görüntülerde, ön ayakları üzerinde duran ayının bir süre yakındaki köye bakması da kayda geçti.

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    İşte fotokapana yakalanan yabani hayvanlar...

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