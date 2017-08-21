03 Şubat 2017 Cuma, 10:17:18 | Güncelleme: 21 Ağustos 2017 Pazartesi, 15:59:24
ABD'de birçok aile, olası bir nükleer savaş korkusu yüzünden bu sığınaklardan satın alıyor
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ABD'de birçok aile nükleer savaş korkusu yüzünden bu sığınakları satın alıyor.
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Toprak kazılarak içine yerleştirilen bu sığınaklar olası bir nükleer savaştan korunmanın en etkili yolu.
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İşte o sığınaklar...
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PARANOYAKLIK BUNU DA YAPTIRDI
Amerika'da bir adam, biraz yaratıcılık biraz da paranoyaklıkla giriştiği işte kendisi için sığınak inşa etti.
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Önce bir konteyner satın aldı...
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Sonra ilk iş olarak kirini pasını temizleyip küflenmesin diye güzelce boyamış ve kapı yapmış...
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Sonra bahçesine sığacak kadar çukuru kazıp zemine de çakıl falan atmış.
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Yeri hazırladıktan sonra yerleştirmek için vinç kiralamış.
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Sığınak olacak Konteynerın etrafında boşluklar kalacak şekilde geniş kazılmış çukura vinç ile yerleştirmiş.
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Kapının önüne de dışardan hava alacak bir delik koyuyor.
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Sonrasında aşağı sığınağa inen beton bir merdiven inşa etmiş.
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Merdivenin üst kısmını da kapatacak şekilde demir kolon yerleştirmiş.
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Merdiven çatısını kapatmak için kullanacağı oluklu saçları altını desteklemek için tahta kullanmış.
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Merdiven üstünü ağır oluklu metal ile kaplamış.
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Merdiven ağzına bir giriş bırakıp etrafında duvar olacak yerleri inşaat demiri ile örmüş.
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Priketleri demire geçirip diplerine beton atıyor.
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Hava çıkışı için arka ve ön tarafa mahalle gideri borusu yerleştiriyor. Tavana da inşaat demiri döşüyor. Hasır beton için.
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Beton atma sırası geldi gelberiyi hazırlamış.
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Sığınağın tavanına beton atıyor.
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Merdiven girişini priketlerle yükseltiyor. Priketlerin içine demirleri geçirip çimento ile dolduruyor.
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Merdiven girişi içeriden desteklendi, direklerle.
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Beton üzerini toprakla örtüyor.
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İşte son hali...
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KIYAMET SIĞINAKLARI!
Yakın gelecekte kıyametin kopacağına inanan insanlar adeta sığınaklara koşuyor.
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ABD'de, bu yeraltı sığınaklarına olan ilgi gün geçtikçe artıyor.
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Sığınaklarda yatak, mutfak, banyo ve televizyon gibi, bir evde olması gereken tüm donanımlar mevcut.
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Bu sığınaklara sahip olmak isterseniz, yaklaşık 100 bin doları gözden çıkarmalısınız.
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Sığınakların satışını yapan Atlas Survival Shelters şirketinin sahibi Ron Hubbard...
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Geçen yıla oranla satışların iki kar arttığını dile getirdi.
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ABD'de yaşayan Otcasek çifti yeni aldıkları evde ilginç bir şey buldular...
California'lı Colleen ve Chris Otcasek çifti yeni aldıkları evin bahçesinde ilginç bir şeyle karşılaştılar.
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Bahçelerinde gizli bir kıyamet sığınağı bulan çift heyecanla sığınağın içini incelemeye başladı.
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1960'lı yıllarda yapıldığını öğrendikleri sığınağın içinden bakın neler çıktı...
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KIYAMET ADASI! O GÜN GELDİĞİNDE HAYATTA KALABİLMEK İÇİN...
Dailymail'in haberine göre küresel bir yıkıma karşı hazırlık yapan Silikon Vadisi ve Wall Street'in süper zenginleri, Yeni Zelanda'da sığınak inşa ettirmeye başladı.
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Söz konusu kişiler arasında Amerikalılar ağırlık basarken, PayPal'ın kurucusu Peter Thiel'ın başı çektiği belirtildi.
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ABD Başkanı Donald Trump'ın da destekçisi olduğu belirtilen Thiel'ın ülkede izole haldeki bir göl kenarından 10 milyon dolarlık arazi satın aldığı bildirildi.
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Yeni Zelanda'da kendilerine ev satın alan süper zenginler arasında Hollywood'un ünlü yönetmeni James Cameron'ın da olduğu kaydedildi.
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Öte yandan Silikon Vadisi'nin milyarderlerinin en az yüzde 50'sinin, 'kıyamet güvencesi' olarak kendilerine ülkede veya ülke dışında sığınak satın aldığı ifade edildi. Habere göre söz konusu kişiler bu evlerin genelde 'tatil' için olduğunu açıkladığından, örneğin Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'in Hawaii'den satın aldığı arazinin ne amaçla olduğunu söylemek güç.
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Yine Silikon Vadisi zenginlerinden Yishan Wong'un ise olası bir felakette dünyada göz doktoru kalmaması ihtimaline karşı göz ameliyatı geçirdiği dile getirildi.
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ABD'nin Kansas eyaletinde eski bir askeri silodan lüks sığınağa dönüştürülen ve 3 milyon dolar fiyat biçilen yeraltı dairelerinin kısa sürede tükendiği bildirildi.
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Teknoloji sitesi CNET'in haberine göre, bir inşaat firması, 1960'da ABD ordusu tarafından yeraltı füze mahzeni olarak kullanılan siloyu lüks sığınaklara dönüştürülerek 1,5 ile 3 milyon dolar arasında satışa çıkardı.
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İnşaat firması sahibi Larry Hall, yaptığı açıklamada, yeraltı dairelerinin satışa çıkar çıkmaz tükendiğini belirterek yüksek talep nedeniyle yeni projeler üzerinde çalışmaya başladıklarını kaydetti.
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Nükleer saldırıya dayanıklı sığınakların aynı zamanda olası bir iç savaş veya ekonomik kriz döneminde de kullanılmaya uygun şekilde tasarlandığına işaret eden Hall, "Daireleri satın alanların çoğu, olası bir doğal veya insan ürünü afet durumunda gönül rahatlığıyla kaçabilecekleri bir sığınak arayan başarılı ve eğitimli kişiler." ifadesini kullandı.
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Beton duvarları yaklaşık 2,9 metre kalınlığındaki sığınak, saatte 800 kilometre hızındaki rüzgara dayanıklı 2 milyon dolar değerinde kubbemsi beton bir kapağa sahip.
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Büyüklükleri 84 ile 168 metrekare arasında değişen dairelerde herhangi bir dış desteğe ihtiyaç duyulmaksızın 5 yıla kadar yaşanabilecek tüm teçhizat mevcut.
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Gizli bir mevkide inşa edilen barınakta yüzme havuzu, sinema, spor ve eğitim alanları, mini bir ameliyathane, organik gıda üretim merkezi ve benzer birçok tesis bulunuyor.
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Öte yandan Facebook, Google, Apple ve Microsoft gibi firmalara ev sahipliği yapan ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Silikon Vadisi'nin zengin sakinlerini de sığınak telaşı sardı.
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ABD basınına göre teknoloji firmalarında üst düzey görevlerde bulunan zenginler, yapay zeka ve teknolojideki gelişmeler yüzünden işlerini kaybeden kişilerin ayaklanabileceğini düşünüyor.
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Patlama noktasına gelen bu kişilerin ilk hedefinin dünya teknolojisinin kalbinin attığı Silikon Vadisi olacağı tahmin ediliyor.
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Linkedin'in kurucularından Reid Hoffman "Birkaç motosikletim, birçok silahım ve bol miktarda mermim var. Gıda da stokladım. Evimin altında uzunca bir süre idare edebilirim" dedi.
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Facebook'un eski çalışanlarından Antonio Garcia, bir adada geniş bir arazi aldığını söyledi.
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Garcia, arazisine jeneratörler, güneş panelleri ve silah koyduğunu da belirtti.
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Reddit sitesinin kurucularından Yishan Wong "Sığınakçılar, çöküş yaşanmasının çok da muhtemel olmadığının farkında. Ama yine de böylesi bir kaçış planı için harcamak mantıklı bir hareket olur" dedi.
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Zenginler arasında, paralı askerler birliklerini oluşturup olası işgallere karşı koymak isteyenlerin de bulunduğu makalede yer aldı.
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Dünyanın sonunun ne kadar yakın olduğunu belirtmek için sembolik olarak belirli gelişmelerden sonra güncellenen "Kıyamet Saati", Donal Trump'ın başkan olmasından sonra güncellendi.
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30 saniye ileri alınan saat kıyameti sembolize eden gece yarısına sadece 2 dakika 30 saniye kaldı. Değişiklik Trump'ın iklim değişikliği ve nükleer silahlara bakış açısı nedeniyle yapıldı.