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Savaş korkusu sığınak satışlarını arttırdı

03 Şubat 2017 Cuma, 10:17:18

ABD'de birçok aile, olası bir nükleer savaş korkusu yüzünden bu sığınaklardan satın alıyor

  • 1 Savaş korkusu sığınak satışlarını arttırdı
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    ABD'de birçok aile nükleer savaş korkusu yüzünden bu sığınakları satın alıyor.

  • 2 Savaş korkusu sığınak satışlarını arttırdı
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    Toprak kazılarak içine yerleştirilen bu sığınaklar olası bir nükleer savaştan korunmanın en etkili yolu.

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    İşte o sığınaklar...

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YORUMLAR 13
  • Misafir 27 Temmuz 2017 Perşembe 14:16
    hayırlısı olsun:) çıldırdı millet
  • Misafir 03 Temmuz 2017 Pazartesi 10:10
    1 HAFTA BİLEMEDİN 1 AY SAKLANDIN SONRASI NE YAPACAKSIN NE YİYİP NE İÇECEKSİN..ÖLECEKSEN ÖL O KADAR KORKMAYA GEREK YOK BU DÜNYA GEÇİCİ BİRYER ZATEN.. gulbaba
  • Misafir 03 Temmuz 2017 Pazartesi 08:51
    Bütün bu çabalarınızı dünyayı güzelleştirmek için harcasanız da herkes mutlu olsa
  • Misafir 02 Temmuz 2017 Pazar 12:05
    serin oluyorsa bende yaptıram bahçeye. izmir 45 derece yanıyoz yaptırsam mı yav serin serin yatılır belki
  • Misafir 05 Temmuz 2017 Çarşamba 23:19
    Vlla bizim bahçeyede yaptırsak fena olmaz 10 numara olur belkı serın serın
  • Misafir 02 Temmuz 2017 Pazar 11:20
    Çok para adamı,yoldan saptırıyormuş,yerin dibinede girsen, bir gün gelecek öleceksin.
  • Misafir 03 Mayıs 2017 Çarşamba 09:40
    Zavallı gayri müslimler..ALLAH'ın kudretinden.azametinden herşeye kadir oluşundan bi haber kendilerince tedbirleniyorlar işte ammaaaa şu üç şey asla değişmez ve insanın hayatında saatini bile saptırmazki: Doğduğun an,Evleneceğin kişi(sadece ALLAH'ın seçtiği kişi),Öleceğin an dır ki bunlar gayb dandır. Gaybı ise yalnızca ALLAH bilir:zira her nefis ölümü tadacaktır vessalam.. görüyorsunuz değilmi acizlikleriyle nefisleri ve ölüm korkusu insana neler yaptırabiliyor.. Bir ibrettir aslında bu yaptıkları insanın ne denli aciz olduğunun göstergesidir.
  • Misafir 02 Temmuz 2017 Pazar 11:29
    aldığım nefesi dahi biliyorsa, neden bu kadar melanet, hani özgür irademiz?
  • Misafir 24 Nisan 2017 Pazartesi 09:58
    her canlı ölümü tadacak.kaçış yok.akıllı olun,insanlara eziyet etmeyin.
  • Misafir 24 Nisan 2017 Pazartesi 08:39
    Atık suların tahliye durumunu göremedim.
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